Filosofía china: el lema ancestral que compara el remo con la resiliencia y deja una lección inolvidable

Pues el mundo sigue avanzando, las circunstancias cambian y, por más que nos pese, los obstáculos son parte del camino. Es por ello que, si una persona deja de esforzarse, inevitablemente empieza a retroceder.

Remar no es un acto instantáneo, requiere constancia, ritmo y determinación. En la filosofía oriental, esto se asocia con la disciplina interior.

El remo, en este sentido, simboliza la voluntad personal, la perseverancia, la capacidad de seguir incluso con cansancio y, pues claro, el trabajo silencioso y continuo, donde cada remada representa un pequeño paso hacia adelante, incluso cuando no se ven resultados inmediatos.

remar en la corriente Al igual que el barco que avanza río arriba, podemos utilizar los obstáculos como oportunidades para fortalecernos y avanzar.

Cuando se dice que si no remamos no avanzamos, quiere decir que en ciertos momentos, la inacción no es neutral. Si una persona no decide, pierde oportunidades y rendirse es dejar que la corriente arrastre llevando al estancamiento. La frase invita a mantenerse en movimiento, aunque sea lentamente.

La resiliencia como camino, no como destino

En Occidente se habla mucho de resiliencia como una virtud psicológica. Pero en Oriente se entiende como una práctica diaria. Ser resiliente no es ser invencible. Es:

adaptarse

aprender del dolor

continuar a pesar del miedo

avanzar incluso con incertidumbre

“Remar contra la corriente” es una imagen poderosa porque refleja algo universal, todos enfrentamos momentos en los que la vida parece ir en dirección contraria.

Asi que no lo olvides, el progreso no siempre es rápido, pero siempre es necesario, cada esfuerzo cuenta y seguir adelante es, en sí mismo, una victoria.