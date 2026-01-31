Lionel Messi vs. Atlético Nacional: el desafío de Inter Miami en Medellín tras el duro golpe en Lima

Es por esto que ante Atlético Nacional Mascherano apostaría por una alineación estelar en la que Lionel Messi volverá a ser el eje del ataque junto a su socio y amigo Luis Suárez.

En este contexto, con el rosarino, el Pistolero y Rodrigo De paul desde el inicio, Inter Miami saltaría a la cancha con: Dayne St. Clair; Facundo Mura o Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suárez.

Champions Tour Inter Miami La gira de Inter Miami por Sudamérica, con Lionel Messi a la cabeza, no se detiene.

El Champions Tour no se detiene: el próximo destino

Este amistoso en Medellín es apenas la segunda parada del denominado "Champions Tour", la gira sudamericana con la que el equipo de Lionel Messi busca seguir con la punto para la temporada 2026. Sin tiempo para el descanso, la delegación de Florida ya tiene la mira puesta en su siguiente escala: Ecuador.

El tercer partido será en Guayaquil, donde Inter Miami se medirá ante el Barcelona. Este mano a mano tendrá lugar el sábado 7 de febrero a partir de las 21 (hora de Argentina).