Lionel Messi vs. Atlético Nacional: el desafío de Inter Miami en Medellín tras el duro golpe en Lima

Lionel Messi dirá presente en el verde césped por segunda vez en este 2026. Este sábado, Inter Miami afrontará su segundo amistoso de pretemporada. Las Garzas dirán presente en el estadio Atanasio Girardot para enfrentarse a un peso pesado de Colombia: Atlético Nacional de Medellín.
El encuentro, que ha generado una expectativa total en tierras colombianas, comenzará a las 19 (hora de Argentina) y será una importante prueba para los dirigidos por Javier Mascherano, quienes el pasado 24 de enero cayeron 3-0 ante Alianza Lima, en Perú. Los fanáticos podrán seguir cada movimiento del 10 a través de la plataforma OneFootball, mediante su sistema de transmisión paga.
Sed de revancha: el duro traspié en Lima y el nuevo 11 de Javier Mascherano
El equipo dirigido por Javier Mascherano llega a este compromiso con la necesidad de cambiar su imagen. El pasado sábado, en su primera presentación tras ganar la MLS, Inter Miami sufrió una dura derrota por 3-0 ante Alianza Lima. Pese al traspié, el Jefecito buscará ajustar piezas y darle rodaje a sus estrellas para aceitar el funcionamiento colectivo.
Es por esto que ante Atlético Nacional Mascherano apostaría por una alineación estelar en la que Lionel Messi volverá a ser el eje del ataque junto a su socio y amigo Luis Suárez.
En este contexto, con el rosarino, el Pistolero y Rodrigo De paul desde el inicio, Inter Miami saltaría a la cancha con: Dayne St. Clair; Facundo Mura o Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suárez.
El Champions Tour no se detiene: el próximo destino
Este amistoso en Medellín es apenas la segunda parada del denominado "Champions Tour", la gira sudamericana con la que el equipo de Lionel Messi busca seguir con la punto para la temporada 2026. Sin tiempo para el descanso, la delegación de Florida ya tiene la mira puesta en su siguiente escala: Ecuador.
El tercer partido será en Guayaquil, donde Inter Miami se medirá ante el Barcelona. Este mano a mano tendrá lugar el sábado 7 de febrero a partir de las 21 (hora de Argentina).