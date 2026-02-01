Mundial 2026: el inesperado récord negativo que Messi comparte con una leyenda africana

Excluyendo las definiciones por penales, ambos lideran esta lista con dos ejecuciones erradas cada uno. En el caso de Messi, este dato se originó en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo:

Rusia 2018: en el debut ante Islandia, el portero Hannes Halldórsson le detuvo un remate que pudo significar la victoria (el partido terminó 1-1).

en el debut ante Islandia, el portero Hannes Halldórsson le detuvo un remate que pudo significar la victoria (el partido terminó 1-1). Qatar 2022: en la fase de grupos frente a Polonia, el gigante Wojciech Szczsny le adivinó un potente disparo. Afortunadamente, Argentina terminó ganando ese encuentro por 2-0.

messi, penal Messi falló su primer penal ante Islandia, en Rusia 2018.

Aunque el dato es llamativo, la diferencia entre ambos es el desenlace. Mientras que para Gyan aquel fallo en 2010 marcó el fin del sueño africano, para Messi estos errores terminaron siendo apenas anécdotas en su camino a la gloria eterna.

El caso del delantero africano

Dejando de lado a Messi, la estadística de Asamoah Gyan es mucho más cruel. El delantero que supo militar en Udinese de Italia falló primeramente en Alemania 2006, ante la República Checa.

Luego, la desgracia ocurrió en Sudáfrica 2010, ya que rotagonizó uno de los momentos más crueles del fútbol: estrelló su penal en el travesaño en el último minuto contra Uruguay, tras la famosa mano de Luis Suárez. Si convertía ese penal, Ghana habría sido la primera selección africana en semifinales.