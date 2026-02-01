Mundial 2026: el inesperado récord negativo que Messi comparte con una leyenda africana

Lionel Messi ha conquistado prácticamente todos los récords posibles en el fútbol. Es el jugador con más partidos en Copas del Mundo, el máximo goleador argentino en el torneo y el único en ganar dos veces el Balón de Oro de la competencia. Sin embargo, en los libros de historia de la FIFA también figura un dato negativo que es válido mencionar de cara al Mundial 2026.
Ni siquiera el título en Qatar 2022 pudo borrar un registro estadístico que pone a Lionel Messi en la misma página de la historia que Asamoah Gyan, el exdelantero africano que saltó a la fama en el recordado Mundial de Sudáfrica 2010.
Mundial 2026: Messi y el récord negativo que comparte
A pesar de su precisión y zurda mágica, existe un escenario donde Messi ha mostrado cierta vulnerabilidad estadística: los penales en tiempo regular. Sucede que el récord que comparte con el exfutbolista ghanés Asamoah Gyan es el de ser los jugadores que más penales han fallado en la historia.
Excluyendo las definiciones por penales, ambos lideran esta lista con dos ejecuciones erradas cada uno. En el caso de Messi, este dato se originó en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo:
- Rusia 2018: en el debut ante Islandia, el portero Hannes Halldórsson le detuvo un remate que pudo significar la victoria (el partido terminó 1-1).
- Qatar 2022: en la fase de grupos frente a Polonia, el gigante Wojciech Szczsny le adivinó un potente disparo. Afortunadamente, Argentina terminó ganando ese encuentro por 2-0.
Aunque el dato es llamativo, la diferencia entre ambos es el desenlace. Mientras que para Gyan aquel fallo en 2010 marcó el fin del sueño africano, para Messi estos errores terminaron siendo apenas anécdotas en su camino a la gloria eterna.
El caso del delantero africano
Dejando de lado a Messi, la estadística de Asamoah Gyan es mucho más cruel. El delantero que supo militar en Udinese de Italia falló primeramente en Alemania 2006, ante la República Checa.
Luego, la desgracia ocurrió en Sudáfrica 2010, ya que rotagonizó uno de los momentos más crueles del fútbol: estrelló su penal en el travesaño en el último minuto contra Uruguay, tras la famosa mano de Luis Suárez. Si convertía ese penal, Ghana habría sido la primera selección africana en semifinales.