Es una de las mayores figuras del Mundial 2026 y su presente preocupa a todo su país

La carrera de James Rodríguez parecía estar en su prime cuando le tocó llegar al Real Madrid, pero la falta de estabilidad en su rendimiento, más alguna crítica relacionada con el sacrificio dentro de la cancha, llevaron a que el colombiano comenzara a rondar por equipos de todo el mundo.

Luego de pasar por Arabia, clubes de media tabla de Inglaterra, y algun que otro equipo cuestionable, James Rodríguez llegó al León de México para ser la gran figura. Su arranque fue de los mejores que ha tenido a nivel club, y esto hizo que los hinchas colombianos se ilusionaran a medida que veían como el Mundial 2026 se acercaba.

james rodriguez

Por cuestiones vinculadas especialmente a la seguridad de México, James Rodríguez decidió romper su contrato con el León. Desde entonces, el futbolísta que ya ha pasado a ser considerado veterano, se encuentra sólo, entrenando de forma particular, y sin novedades sobre su próximo club.

A solo 5 meses del Mundial 2026, James Rodríguez no tiene ni una oferta concreta para volver a entrenar a nivel clubes. Sin dudas que sigue siendo una figura que promete ser el líder de su selección y uno de los nombres a seguir en la Copa del Mundo, pero su presente no deja de preocupar a los colombianos.

En qué clubes ha jugado James Rodríguez

La carrera de James Rodríguez es bastante particular, y es que luego de su paso por el Real Madrid, podríamos decir que se "desmadró". Estos son los clubes en los que estuvo el colombiano a lo largo de su carrera:

James-Rodríguez.jpg