Lionel Scaloni y su preocupación para el Mundial 2026: hace cuánto no marca Julian Álvarez

Sigue con su sequía goleadora, la más larga desde que llegó, en agosto de 2024.

Acumula 11 partidos por la Liga sin convertir. Simeone lo venía respaldando, cada tanto recordaba que es “el mejor futbolista” del plantel.

Pero el Cholo creyó necesario darle un descanso, sentarlo en el banco para ver si se producía una reacción ingresando como revulsivo.

Embed

Cuántos partidos hace que no marca Julián Álvarez

Julián Álvarez marcó en Eindhoven su último gol el 9 de diciembre pasado y lleva diez partidos sin marcar. Ese día el Colchonero remontó el marcador y venció al PSV por 3 a 2, en un partido de la Champions League.

Es la peor racha desde aquella de diez partidos con el Manchester City en la Premier League 2024.

La última vez que Julián Álvarez marcó en el torneo doméstico español fue el 1° de noviembre de 2025, en el 3-0 de local contra Sevilla, cuando anotó de penal.

Para encontrar un tanto en la Liga que no sea desde los doce pasos, en tanto, hay que remontarse hasta el 27 de septiembre, en el recordado 5-2 a Real Madrid.