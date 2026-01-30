¿Qué pasará con Scaloni tras el Mundial? La AFA anunció que seguirán los cuerpos técnicos de la Selección argentina

La decisión alcanza a una amplia nómina de equipos: las selecciones juveniles masculinas Sub 15, Sub 17 y Sub 20, los combinados femeninos en todas sus categorías, los seleccionados de fútbol playa (mayor y Sub 20), el Sub 20 del Ascenso, además del Departamento de Entrenadores de Arqueros de Selecciones Nacionales.

Según dijo el sitio oficial, tras la próxima Copa América se sumará también el futsal.

Chiqui Tapia le habría ofrecido la renovación a Scaloni

Tapia le habría ofrecido extender su vínculo y el propio DT mostró sus intenciones de seguir, pero no se sabe nada. Así lo dijo TyC Sports.

El DT tiene contrato hasta mediados de este año, es decir, hasta el fin de la Copa del Mundo.

tapia scaloni 1 (1).jpg Chiqui Tapia le habría ofrecido la renovación a Scaloni.

"Habrá renovación, estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos hasta el 2030, que tenemos el próximo Mundial", había dicho Tapia en diciembre pasado.

Si sigue en la Selección Argentina, el DT completaría un ciclo de once años al frente del combinado nacional, un hito que pocos entrenadores han logrado a lo largo de la historia. El récord, por ahora, seguirá siendo de Guillermo Stábile, quien fue entrenador de la Albiceleste durante 19 años, entre 1939 y 1958.