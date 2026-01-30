Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: los máximos goleadores de los playoffs en la antesala del Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido importantes transformándose en ídolos para sus selecciones nacionales, sin embargo, no han sido los más goleadores en la historia en la etapa de playoffs.

Es así que Messi ha convertido 13 goles en cinco mundiales:

Alemania 2006: 1 gol.

Sudáfrica 2010: sin goles.

Brasil 2014: 4 goles.

Rusia 2018: 1 gol.

Qatar 2022: 7 goles.

Lionel Messi - Copa del Mundo En el Mundial 2026 la Selección argentina va por la cuarta.

De los 13 goles, cinco fueron en la etapa de playoffs del Mundial 2022 ya que en las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018 no había logrado marcar:

Mundial 2022: 5 goles. 1 gol contra Australia (octavos de final). 1 gol contra Países Bajos (cuartos de final, de penal). 1 gol contra Croacia (semifinal de final, de penal). 2 goles contra Francia (final, uno de penal).

2022: 5 goles.

Por su lado, Cristiano Ronaldo no convirtió ninguno de sus ocho goles en los playoffs de un Mundial:

2006: 1 gol.

2010: 1 gol.

2014: 1 gol.

2018: 4 goles.

2022: 1 gol.

cristiano-ronaldo En el Mundial 2026 Cristiano Ronaldo buscará romper su sequía goleadora en los playoffs.

Los máximos goleadores de los playoffs en la antesala del Mundial

Mientras que Lionel Messi si integra la lista de máximos goleadores en los playoffs de la historia de los Mundiales, Cristiano Ronaldo no figura; sin embargo, el jugador que se muestra como uno de los líderes y con tan solo 27 años es Kylian Mbappé (tiene ocho goles en ocho partidos, por lo que queda segundo ya que Leonidas convirtió ocho en 5 encuentros).

Leonidas Kylian Mbappé busca superar al brasileño Leonidas en el Mundial 2026.

Leonidas – 8 goles en 5 partidos. Kylian Mbappé – 8 goles en 8 partidos. Ronaldo – 8 goles en 10 partidos. Just Fontaine – 7 goles en 3 partidos. Vava – 7 goles en 5 partidos. Oldrich Nejedly – 7 goles en 6 partidos. Pelé – 7 goles en 6 partidos. Eusebio – 6 goles en 3 partidos. Gyorgy Sarosi – 6 goles en 5 partidos. Gary Lineker – 6 goles en 6 partidos. Roberto Baggio – 6 goles en 9 partidos. Silvio Piola – 5 goles en 4 partidos. Gyula Zsengeller – 5 goles en 4 partidos. Helmut Rahn – 5 goles en 6 partidos. Thomas Muller – 5 goles en 7 partidos. Zinedine Zidane – 5 goles en 7 partidos. Wesley Sneijder – 5 goles en 8 partidos. Lionel Messi – 5 goles en 12 partidos. Miroslav Klose – 5 goles en 14 partidos.

Kylian Mbappé - Francia En el Mundial 2026 Kylian Mbappé va por todo.

Al Mundial 2026 solo asistirán dos jugadores que figuran en la lista: Kylian Mbappé y Lionel Messi, mientras que Cristiano Ronaldo la remará desde atrás.