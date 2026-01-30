Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: los máximos goleadores de los playoffs en la antesala del Mundial

Sin embargo, el objetivo de este artículo no es poner en valor la importancia de los dos astros mundiales, sino marcar la dimensión de aquellos delanteros que aparecieron en los momentos en que sus selecciones más los necesitaban: la etapa de playoffs en los mundiales, donde se define todo; y dondeKylian Mbappé sabe muy bien de qué se trata.
Mundial 2026: se espera una gran participación de Messi y Cristiano Ronaldo
Dicen que goles son amores y que más lindo que llenarse la garganta con el grito sagrado en la etapa de playoffs de un Mundial, cuando un tanto puede significar el boleto a la siguiente ronda o el pasaje a casa.
Es así que Messi ha convertido 13 goles en cinco mundiales:
Alemania 2006: 1 gol.
Sudáfrica 2010: sin goles.
Brasil 2014: 4 goles.
Rusia 2018: 1 gol.
Qatar 2022: 7 goles.
De los 13 goles, cinco fueron en la etapa de playoffs del Mundial 2022 ya que en las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018 no había logrado marcar:
Mundial 2022: 5 goles.
1 gol contra Australia (octavos de final).
1 gol contra Países Bajos (cuartos de final, de penal).
1 gol contra Croacia (semifinal de final, de penal).
2 goles contra Francia (final, uno de penal).
Por su lado, Cristiano Ronaldo no convirtió ninguno de sus ocho goles en los playoffs de un Mundial:
2006: 1 gol.
2010: 1 gol.
2014: 1 gol.
2018: 4 goles.
2022: 1 gol.
Los máximos goleadores de los playoffs en la antesala del Mundial
Mientras que Lionel Messi si integra la lista de máximos goleadores en los playoffs de la historia de los Mundiales, Cristiano Ronaldo no figura; sin embargo, el jugador que se muestra como uno de los líderes y con tan solo 27 años es Kylian Mbappé (tiene ocho goles en ocho partidos, por lo que queda segundo ya que Leonidas convirtió ocho en 5 encuentros).
Leonidas – 8 goles en 5 partidos.
Kylian Mbappé – 8 goles en 8 partidos.
Ronaldo – 8 goles en 10 partidos.
Just Fontaine – 7 goles en 3 partidos.
Vava – 7 goles en 5 partidos.
Oldrich Nejedly – 7 goles en 6 partidos.
Pelé – 7 goles en 6 partidos.
Eusebio – 6 goles en 3 partidos.
Gyorgy Sarosi – 6 goles en 5 partidos.
Gary Lineker – 6 goles en 6 partidos.
Roberto Baggio – 6 goles en 9 partidos.
Silvio Piola – 5 goles en 4 partidos.
Gyula Zsengeller – 5 goles en 4 partidos.
Helmut Rahn – 5 goles en 6 partidos.
Thomas Muller – 5 goles en 7 partidos.
Zinedine Zidane – 5 goles en 7 partidos.
Wesley Sneijder – 5 goles en 8 partidos.
Lionel Messi – 5 goles en 12 partidos.
Miroslav Klose – 5 goles en 14 partidos.
Al Mundial 2026 solo asistirán dos jugadores que figuran en la lista: Kylian Mbappé y Lionel Messi, mientras que Cristiano Ronaldo la remará desde atrás.