El nuevo calendario de la Selección argentina: la Finalissima y cambios de último momento para el Mundial 2026

La Selección argentina rearmó la hoja de ruta del campeón. Así quedará la agenda de la Albiceleste en la previa dle Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina ya tiene la mirada puesta en el gran objetivo del año: la defensa del título en el Mundial 2026. A 131 días para que la pelota comience a rodar, el camino hacia el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá sufrió modificaciones de último momento.

La AFA decidió dar un volantazo en la planificación para optimizar los tiempos de trabajo de Lionel Scaloni, cancelando los amistosos previstos ante México para buscar rivales que se ajusten mejor a la preparación final.

La Selección argentina buscará defender el título logrado en Qatar 2022.

La Selección argentina buscará defender el título logrado en Qatar 2022.

Regreso al Lusail: Finalissima y amistoso en Qatar

El primer gran hito del 2026 será el regreso al estadio donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo. La Selección argentina y España se verán las caras en el marco de la Finalissima (campeón de la Copa América 2024 vs. el ganador de la Eurocopa del mismo año). El compromiso tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo a las 15 (hora de Argentina) en el Estadio Lusail.

La logística para esta ventana de marzo ya está definida bajo un régimen de ocho días en suelo qatarí:

  • Convocatoria: se anunciará entre el 9 y el 25 de marzo.
  • Entrenamientos: comienzan el lunes 23 de marzo en Doha.
  • Por un nuevo título: 27 de marzo, Argentina vs. España (Finalissima).
  • Amistoso de cierre: 31 de marzo, Argentina vs. Qatar (Estadio Lusail, horario a confirmar).
La gran novedad radica en la ventana previa al inicio del Mundial 2026. Los partidos que estaban previstos para principios de junio contra México y un segundo rival quedaron oficialmente descartados. En este contexto se buscarán dos nuevos rivales, los cuales se espera que puedan ser confirmados en las próximas semanas.

Fechas claves para la Selección argentina

  • Fines de mayo: Scaloni entregará la lista oficial de 26 jugadores convocados
  • 1 al 9 de junio: ventana FIFA preparatoria con dos partidos (rivales a confirmar)
  • 11 de junio: comienzo oficial del Mundial 2026

La Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

  • Fecha 1 vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22 en Kansas City
  • Fecha 2 vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14 en Dallas
  • Fecha 3 vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23 en Dallas

