El nuevo calendario de la Selección argentina: la Finalissima y cambios de último momento para el Mundial 2026

La logística para esta ventana de marzo ya está definida bajo un régimen de ocho días en suelo qatarí:
- Convocatoria: se anunciará entre el 9 y el 25 de marzo.
- Entrenamientos: comienzan el lunes 23 de marzo en Doha.
- Por un nuevo título: 27 de marzo, Argentina vs. España (Finalissima).
- Amistoso de cierre: 31 de marzo, Argentina vs. Qatar (Estadio Lusail, horario a confirmar).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2017372774818263124&partner=&hide_thread=false
La gran novedad radica en la ventana previa al inicio del Mundial 2026. Los partidos que estaban previstos para principios de junio contra México y un segundo rival quedaron oficialmente descartados. En este contexto se buscarán dos nuevos rivales, los cuales se espera que puedan ser confirmados en las próximas semanas.
Fechas claves para la Selección argentina
- Fines de mayo: Scaloni entregará la lista oficial de 26 jugadores convocados
- 1 al 9 de junio: ventana FIFA preparatoria con dos partidos (rivales a confirmar)
- 11 de junio: comienzo oficial del Mundial 2026
La Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026
- Fecha 1 vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22 en Kansas City
- Fecha 2 vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14 en Dallas
- Fecha 3 vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23 en Dallas