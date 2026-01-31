El nuevo calendario de la Selección argentina: la Finalissima y cambios de último momento para el Mundial 2026

La AFA decidió dar un volantazo en la planificación para optimizar los tiempos de trabajo de Lionel Scaloni, cancelando los amistosos previstos ante México para buscar rivales que se ajusten mejor a la preparación final.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (15) La Selección argentina buscará defender el título logrado en Qatar 2022.

Regreso al Lusail: Finalissima y amistoso en Qatar

El primer gran hito del 2026 será el regreso al estadio donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo. La Selección argentina y España se verán las caras en el marco de la Finalissima (campeón de la Copa América 2024 vs. el ganador de la Eurocopa del mismo año). El compromiso tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo a las 15 (hora de Argentina) en el Estadio Lusail.