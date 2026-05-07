Tapia gestiona ante la FIFA para que Otamendi pueda estar en el debut de la Selección argentina

Luego, el comunicado agregó: "Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo".

Las gestiones y el pedido formal de Tapia son el resultado de conversaciones informales durante el reciente congreso de la FIFA, y en la AFA confían en que el pedido prosperará.

La sanción a Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi fue expulsado en el partido en el que la Selección argentina visitó a Ecuador, en la última fecha de las Eliminatorias, en septiembre de 2025.

Por reglamento, el defensor debería cumplir su sanción en el encuentro frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas, en el estreno de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.

Otamendi, de 38 años, se prepara para disputar su cuarto Mundial.