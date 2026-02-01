Los cinco mendocinos de Selección argentina que arrancan con todo el 2026

Serán cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero en Hobart: dos contra las locales y otros dos ante Irlanda.

hockey (12) Milagros Alastra: primera citación a Las Leonas. CAH

Tres mendocinos van por el Mundial de hockey sobre patines

El 2026 será año de Mundial para el hockey sobre patines. Rumbo al sueño de Asunción van Valentín Grimalt, Facundo Navarro y Lucas Martínez, quienes antes tendrá una parada: la Copa de las Naciones en Suiza. El tradicional torneo arrancará el 1 de abril y la Selección argentina comparte zona con Montreux, Italia y Angola.

Valentín-Grimalt.jpg Valentín Grimalt, inoxidable.

Victoria Gauna se gana su lugar en básquet

La mendocina Victoria Gauna fue convocada para la Preselección mayor, de 24 jugadoras, pensando en el evento clasificatorio al Mundial a disputarse en Estambul.

Las 12 jugadoras elegidas de esta preconvocatoria se reunirán en Madrid, España, el próximo 5/3 para entrenar hasta el 8 y luego viajar a Turquia. Del 11 al 17 de marzo, la capital de ese pais recibirá al certamen que pondrá en juego tres plazas para el Mundial.