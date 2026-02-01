Los cinco mendocinos de Selección argentina que arrancan con todo el 2026

Arrancó un nuevo año, y con él, el inicio del calendario deportivo. En diferentes deportes hay una nutrida presencia de jugadores mendocinos que buscarán perseguir objetivos importantes a nivel mundial con la Selección argentina.
De esa nómina ya hay cinco atletas que tienen panorama confirmado: Milagros Alastra (hockey sobre césped), Victoria Gauna (básquet), Valentín Grimalt, Lucas Martínez y Facundo Navarro (hockey sobre patines) se alistan para sus sendos objetivos en un semestre que pinta bien cargado.
La joven mendocina no para de crecer. Luego de su enorme Mundial Junior, ahora dio el salto para jugar con Las Leonas. La mendocina forma parte del plantel de la Selección argentina femenina de hockey sobre césped que disputará la segunda etapa de la Pro League en Australia.
Serán cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero en Hobart: dos contra las locales y otros dos ante Irlanda.
El 2026 será año de Mundial para el hockey sobre patines. Rumbo al sueño de Asunción van Valentín Grimalt, Facundo Navarro y Lucas Martínez, quienes antes tendrá una parada: la Copa de las Naciones en Suiza. El tradicional torneo arrancará el 1 de abril y la Selección argentina comparte zona con Montreux, Italia y Angola.
La mendocina Victoria Gauna fue convocada para la Preselección mayor, de 24 jugadoras, pensando en el evento clasificatorio al Mundial a disputarse en Estambul.
Las 12 jugadoras elegidas de esta preconvocatoria se reunirán en Madrid, España, el próximo 5/3 para entrenar hasta el 8 y luego viajar a Turquia. Del 11 al 17 de marzo, la capital de ese pais recibirá al certamen que pondrá en juego tres plazas para el Mundial.