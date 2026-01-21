Inicio Ovación Polideportivo Vuelta de Mendoza
Edición especial de la Vuelta de Mendoza: más etapas, nuevos recorridos y cambios profundos

La más argentina prepara una nueva edición de la Vuelta de Mendoza. En las bodas de oro, habrá retoques para que sea única

Amadeo Inzirillo
La Vuelta de Mendoza tendrá sus bodas de oro.

La Vuelta de Mendoza prepara un capítulo que promete ser inolvidable. El 2026 será el año de las bodas de oro, cumpliendo con la edición 50 de la histórica competencia del ciclismo provincial. Anunciadas las etapas, habrá cambios y novedades que prometen entregar un capítulo de alto vuelo.

Vuelta-de-Mendoza-2025.jpg
La Vuelta de Mendoza tendrá 10 etapas.

Una Vuelta de Mendoza con más etapas

El dato más llamativo es la cantidad de etapas que tendrá la edición 2026. De las 8 que tuvo el año pasado la Vuelta se pasará a un recorrido con 10 etapas más el prólogo. La competencia comenzará el 12 de febrero y terminará el 22, con un total de días comprendiendo todos los capítulos.

Recorrido federal

El objetivo es que la Vuelta de Mendoza sea lo más completa posible a nivel geográfico, algo que volverá a cumplirse para esta edición. Todos los departamentos de la provincia dirán presente en mayor o menos medida, a excepción de Malargüe y Rivadavia, que no estarán en el trazado.

Cambio del Prólogo

El tradicional Prólogo también tendrá modificación de sede. La presentación de los equipos y el prólogo serán en el Parque San Vicente de Godoy Cruz (el año pasado se realizó en Casa de Gobierno). Será el 12 de febrero, 3 días antes que la edición 2025.

Paso por Paramillo

La etapa 3 tendrá una nueva postal ya que desembocará en la Cruz del Paramillo. La etapa comenzará en Luján de Cuyo, pasará por Las Heras y el tradicional Villavicencio y terminará en el departamento de Lavalle, con una postal única.

La Vuelta de Mendoza 2026

  • PRESENTACIÓN Y PRÓLOGO : 18:00 hs Jueves 12/02/2026 PARQUE SAN VICENTE -(GODOY CRUZ) (PRESENTACIÓN POR EQUIPOS)
  • 1° ETAPA: 15:30 hs viernes 13/02/2026- JUNIN-CARRIZAL-TUPUNGATO
  • 2° ETAPA: 14:00 hs sábado 14/02/2026 -SAN RAFAEL-GRAL. ALVEAR-SAN RAFAEL
  • 3° ETAPA: 15:00 hs domingo 15/02/2026- LUJAN DE CUYO-LAS HERAS-VILLAVICENCIO-CRUZ DEL PARAMILLO
  • 4° ETAPA: 15:30 hs lunes 16/02/2026 - LA PAZ -SANTA ROSA-SAN MARTIN
  • 5° ETAPA: 15:30 hs martes 17/02/2026 - POLO T.I.C. (AERO INTERNET)-POTRERILLOS-MAIPU
  • 6° ETAPA: 15 hs miércoles 18/02/2026 -MAIPU- GODOY CRUZ
  • 7° ETAPA: 15 hs jueves 19/02/2026 SAN CARLOS- TUPUNGATO-TUNUYAN-EL MANZANO
  • 8° ETAPA: 15 hs viernes 20/02/2026 - LAVALLE -SAN MARTIN- JUNIN
  • 9° ETAPA: 9:00 hs sábado 21/02/2026- USPALLATA-CRISTO REDENTOR
  • 10° ETAPA: 16 hs domingo 22/02/2025 -CASA DE GOBIERNO- GUAYMALL

