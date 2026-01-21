Edición especial de la Vuelta de Mendoza: más etapas, nuevos recorridos y cambios profundos

Vuelta-de-Mendoza-2025.jpg La Vuelta de Mendoza tendrá 10 etapas.

Una Vuelta de Mendoza con más etapas

El dato más llamativo es la cantidad de etapas que tendrá la edición 2026. De las 8 que tuvo el año pasado la Vuelta se pasará a un recorrido con 10 etapas más el prólogo. La competencia comenzará el 12 de febrero y terminará el 22, con un total de días comprendiendo todos los capítulos.

Recorrido federal

El objetivo es que la Vuelta de Mendoza sea lo más completa posible a nivel geográfico, algo que volverá a cumplirse para esta edición. Todos los departamentos de la provincia dirán presente en mayor o menos medida, a excepción de Malargüe y Rivadavia, que no estarán en el trazado.