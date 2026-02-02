La dura sanción que recibirá el ex River Jorge Carrascal en Flamengo: vio la roja ante Corinthians

El volante Jorge Carrascal la pasa mal. El ex River recibirá una dura sanción en Flamengo tras ser expulsado en la final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians, que se impuso por 2 a 0 y salió campeón del certamen.
El Flamengo de Brasil quiere imponerle una multa económica a Carrascal equivalente a un mes de sueldo.
La dirigencia del actual campeón de la Copa Libertadores busca sancionar al ex jugador de River para que sirva de ejemplo para los demás futbolistas del plantel: una multa económica equivalente a un mes de sueldo, según el reglamento del club.
La expulsión del colombiano fue al inicio del complemento de la final de la Supercopa de Brasil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, con el Corinthians ganando 1-0 por el gol de Gabriel Paulista desde los 25 minutos de juego.
La expulsión fue en el complemento, pero la acción por la que Carrascal vió la tarjeta roja se dio en la última jugada del primer tiempo cuando el colombiano intentó sacarse de encima a Breno Bidon y terminó pegando con su antebrazo en el mentón del rival.
Ambos equipos se fueron al vestuario sin sanción alguna para esta infracción pero, al salir a disputar el segundo tiempo, el árbitro Rafael Rodrigo Klein recurrió al VAR para revisar la jugada y decidió expulsar al mediocampista.