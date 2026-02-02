La dura sanción que recibirá el ex River Jorge Carrascal en Flamengo: vio la roja ante Corinthians

Embed

Cómo fue la expulsión de Carrascal en la final de la Supercopa de Brasil

La expulsión del colombiano fue al inicio del complemento de la final de la Supercopa de Brasil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, con el Corinthians ganando 1-0 por el gol de Gabriel Paulista desde los 25 minutos de juego.

La expulsión fue en el complemento, pero la acción por la que Carrascal vió la tarjeta roja se dio en la última jugada del primer tiempo cuando el colombiano intentó sacarse de encima a Breno Bidon y terminó pegando con su antebrazo en el mentón del rival.

Ambos equipos se fueron al vestuario sin sanción alguna para esta infracción pero, al salir a disputar el segundo tiempo, el árbitro Rafael Rodrigo Klein recurrió al VAR para revisar la jugada y decidió expulsar al mediocampista.