Sequía goleadora en River: cuánto hace que no convierten los delanteros millonarios

En medio de las críticas, Marcelo Gallardo volvió a apostar por las mismas variantes ofensivas del año pasado: Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, con Ian Subiabre y Agustín Ruberto como alternativas.

maximiliano-salas-river Maxi Salas no marca goles.

Cuánto hace que no marcan goles los delanteros de River

Facundo Colidio no convierte un gol oficial desde el 21 de julio de 2025 y lleva 21 partidos sin marcar.

El último tanto de Maximiliano Salas fue el 2 de octubre de 2025 ante Racing por la Copa Argentina, lo que lleva una racha de 10 encuentros sin festejos.

Sebastián Driussi no marca desde el 21 de agosto de 2025, cuando le marcó a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores y suma 13 partidos sin convertir.

colidio-river-1 Colidio anda torcido para el arco.

El Millonario tiene un buen funcionamiento colectivo, perp la falta de eficacia en ataque aparece como el principal desafío para River en este inicio de temporada.

Gallardo insiste en respaldar a sus delanteros y descarta refuerzos por el momento, la sequía goleadora empieza a transformarse en un factor de presión que River deberá resolver si quiere aspirar a pelear en lo más alto durante 2026.