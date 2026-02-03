El regreso de Messi a Newell's en 2027: un sueño que puede hacerse realidad

"Hoy por hoy, Messi en el 2027 va a jugar en Newell's. Esto los directivos de Newell's te lo asienten, te lo dicen, pero todavía han decidido no salir a hacerlo al aire" (Sergio La Petra). "Hoy por hoy, Messi en el 2027 va a jugar en Newell's. Esto los directivos de Newell's te lo asienten, te lo dicen, pero todavía han decidido no salir a hacerlo al aire" (Sergio La Petra).

Lionel Messi se inició en las inferiores de Newell's, pero emigró a Barcelona siendo muy chico y su más reciente regreso al Parque Independencia fue para el partido de despedida de Maxi Rodríguez, en 2023.

Messi tiene contrato con el Inter Miami

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta finales de 2028, extendiendo su vínculo original y dejando prácticamente su participación en el Mundial 2026.

El acuerdo, firmado en octubre de 2025, lo mantiene como la figura central del proyecto y más allá de su salario garantizado de más de 20 millones de dólares anuales tiene otros beneficios como derechos de televisión, acciones y acuerdos con marcas.