El regreso de Messi a Newell's en 2027: un sueño que puede hacerse realidad

La posibilidad de que Lionel Messi juegue en Newell's en el 2027 puede convertirse en realidad según indicó el periodista Sergio La Petra, en el programa Al Fondo de La Red.
La versión indica que dirigentes de la Lepra rosarina han tenido contactos con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para confirmarle que Messi va a estar jugando en su ciudad natal el año que viene.
"Le dan los pormenores para que desde la Provincia de Santa Fe se comience a trabajar en lo que va a ser toda la estructura de contención del Lionel Messi en la ciudad de Rosario, porque no es lo mismo. Vendrá mucha más gente que la que está yendo hoy al Coloso, con deseos de ir a ver a Messi. Y todo esto hace, presumo yo, después de acordado desde su esquema, que puedan brindarle la seguridad para que venga", indicó La Petra.
Lionel Messi se inició en las inferiores de Newell's, pero emigró a Barcelona siendo muy chico y su más reciente regreso al Parque Independencia fue para el partido de despedida de Maxi Rodríguez, en 2023.
Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta finales de 2028, extendiendo su vínculo original y dejando prácticamente su participación en el Mundial 2026.
El acuerdo, firmado en octubre de 2025, lo mantiene como la figura central del proyecto y más allá de su salario garantizado de más de 20 millones de dólares anuales tiene otros beneficios como derechos de televisión, acciones y acuerdos con marcas.