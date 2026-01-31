Alexis Matteo a días del debut de Deportivo Maipú: la postergación, el plantel y los objetivos del Cruzado

Con respecto a la actividad de Deportivo Maipú en el mercado de pases, aseguró que salvo alguna excepción se encuentra conforme con lo que tiene a disposición: "Estamos cerrando el plantel. Salvo alguna cosa que salga de los planes, tendríamos el plantel cerrado. Estamos muy contentos con lo que hemos incorporado. Lo han hecho bien en este período de amistosos. Estamos, como la gente, ilusionados".

"Siempre es bueno tener gente de experiencia. Ni hablar si es alguien con sentido de pertenencia como lo es Fausto, estamos muy contentos de tenerlo. Como lo fue Sambu el año anterior. Complementarlo con chicos que están haciendo sus primeras armas. Tenemos un plantel balanceado en cuanto al promedio de edad. Nosotros tenemos un modelo de juego en el que intentamos ser intensos y esto encaja bien", sumó Matteo sobre cómo se encuentra conformado su equipo.

Embed - Alexis Matteo - DT de Deportivo Maipú

Con respecto a los objetivos del Deportivo Maipú para este 2026, detalló: "En primera instancia queremos meternos en el Reducido y, por su puesto, mejorar lo que hicimos el año pasado cuando lamentablemente nos quedamos afuera en el primer cruce. Este jueves tenemos un partido por Copa Argentina, ojalá podamos seguir en carrera. Tenemos que tener los pies sobre la tierra e ir creciendo de a poco".

"Tenemos una ventaja, que es que sostuvimos muchos jugadores del plantel anterior. Por esto el funcionamiento está bastante aceitado. Los chicos que se han incorporado se han aceitado rápidamente. Más allá de los resultados, estamos contentos por lo realizado", sentenció Alexis Matteo.

Deportivo Maipú sufrió por la tormenta

Deportivo Maipú informó, a través de sus canales oficiales de comunicación, los problemas que sufrió tras la tormenta de este viernes: "Informamos a nuestra comunidad que, debido al fuerte temporal de esta tarde, nuestra institución ha sufrido daños materiales importantes: afectación en las luminarias del estadio y predio, caída de árboles, rotura de cristales e inundaciones".

Posteo Deportivo Maipú El posteo de Deportivo Maipú en sus redes.

"Si bien estos daños alteran nuestro cronograma, no detienen nuestras ganas de seguir creciendo. Desde este momento, nos ponemos manos a la obra para reconstruir lo dañado. Los desafíos nos encuentran hoy más fuertes y unidos que nunca", cerró el escrito del Cruzado.