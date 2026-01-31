Alexis Matteo a días del debut de Deportivo Maipú: la postergación, el plantel y los objetivos del Cruzado

Deportivo Maipú ultima detalles para lo que será su primera presentación oficial en la temporada 2026. El próximo jueves, 5 de febrero, el Cruzado se verá las caras con Deportivo Riestra en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.
Alexis Matteo habló en la previa del primer partido del año para Deportivo Maipú. El DT del Cruzado palpitó el inicio de una nueva temporada en el Cruzado
Deportivo Maipú ultima detalles para lo que será su primera presentación oficial en la temporada 2026. El próximo jueves, 5 de febrero, el Cruzado se verá las caras con Deportivo Riestra en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.
En la previa del debut oficial, y luego de la presentación del plantel y la indumentaria, Alexis Matteo analizó el presente de su equipo. El DT enfrentó los micrófonos de Ovación y habló de todo.
Sobre la postergación del inicio del torneo de la Primera Nacional, manifestó: "Lo vimos como algo positivo porque jugábamos el 5 y el 9, entonces los tiempos se acortaban. No sabíamos si quedarnos allá o volver. Esto nos dio un respiro para llegar mejor".
Con respecto a la actividad de Deportivo Maipú en el mercado de pases, aseguró que salvo alguna excepción se encuentra conforme con lo que tiene a disposición: "Estamos cerrando el plantel. Salvo alguna cosa que salga de los planes, tendríamos el plantel cerrado. Estamos muy contentos con lo que hemos incorporado. Lo han hecho bien en este período de amistosos. Estamos, como la gente, ilusionados".
"Siempre es bueno tener gente de experiencia. Ni hablar si es alguien con sentido de pertenencia como lo es Fausto, estamos muy contentos de tenerlo. Como lo fue Sambu el año anterior. Complementarlo con chicos que están haciendo sus primeras armas. Tenemos un plantel balanceado en cuanto al promedio de edad. Nosotros tenemos un modelo de juego en el que intentamos ser intensos y esto encaja bien", sumó Matteo sobre cómo se encuentra conformado su equipo.
Con respecto a los objetivos del Deportivo Maipú para este 2026, detalló: "En primera instancia queremos meternos en el Reducido y, por su puesto, mejorar lo que hicimos el año pasado cuando lamentablemente nos quedamos afuera en el primer cruce. Este jueves tenemos un partido por Copa Argentina, ojalá podamos seguir en carrera. Tenemos que tener los pies sobre la tierra e ir creciendo de a poco".
"Tenemos una ventaja, que es que sostuvimos muchos jugadores del plantel anterior. Por esto el funcionamiento está bastante aceitado. Los chicos que se han incorporado se han aceitado rápidamente. Más allá de los resultados, estamos contentos por lo realizado", sentenció Alexis Matteo.
Deportivo Maipú informó, a través de sus canales oficiales de comunicación, los problemas que sufrió tras la tormenta de este viernes: "Informamos a nuestra comunidad que, debido al fuerte temporal de esta tarde, nuestra institución ha sufrido daños materiales importantes: afectación en las luminarias del estadio y predio, caída de árboles, rotura de cristales e inundaciones".
"Si bien estos daños alteran nuestro cronograma, no detienen nuestras ganas de seguir creciendo. Desde este momento, nos ponemos manos a la obra para reconstruir lo dañado. Los desafíos nos encuentran hoy más fuertes y unidos que nunca", cerró el escrito del Cruzado.