Después del 1 de enero, cuándo es el primer feriado del 2026: es fin de semana extra largo

Después del feriado del 1 de enero, aquellos que quieran descansar deberán esperar casi 45 días. La buena noticia es que esa espera tendrá su recompensa, ya que será el primer fin de semana largo del año.
Para aquellas personas que quieran tomarse unos días de descanso, sin necesidad de pedir vacaciones, este fin de semana largo será ideal, ya que serán cuatro días debido a la presencia de dos feriados correspondientes a Carnaval.
Feriados: cuándo es el primer fin de semana largo del 2026
Según lo dispuesto por el gobierno de Javier Milei, el primer fin de semana largo del 2026 tendrá lugar en febrero y consiste en dos feriados juntos por los festejos de Carnaval.
Estos feriados se van a celebrar el lunes 16 de febrero de 2026 y el martes 17 de febrero de 2026, haciendo que el fin de semana largo del 14 y el 15 de febrero sea XXL.
Cuáles son los otros feriados del 2026
Asimismo, el gobierno nacional de Javier Milei también dispuso cuáles son todos los feriados del 2026, tanto los inamovibles como aquellos que resultan ser trasladables. También se dispusieron los días no laborables.
Feriado inamovilbles
- Jueves 1 de enero: Año nuevo
- Lunes 16 de febrero: Carnaval
- Martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (17/6)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes: 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre