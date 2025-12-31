Después del 1 de enero, cuándo es el primer feriado del 2026: es fin de semana extra largo

Para aquellas personas que quieran tomarse unos días de descanso, sin necesidad de pedir vacaciones, este fin de semana largo será ideal, ya que serán cuatro días debido a la presencia de dos feriados correspondientes a Carnaval.

Feriado, argentina, turismo

Feriados: cuándo es el primer fin de semana largo del 2026

Según lo dispuesto por el gobierno de Javier Milei, el primer fin de semana largo del 2026 tendrá lugar en febrero y consiste en dos feriados juntos por los festejos de Carnaval.