El día que encontraron a Edgar Allan Poe delirando en una alcantarilla: qué le ocurrió

La muerte del escritor Edgar Allan Poe todavía sigue generando muchas dudas, a pesar de que ocurrió en 1849

Paula Alonso
¿Por qué Edgar Allan Poe terminó tirado en una alcantarilla?

Muchos consideran que Edgar Allan Poe es uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Así como sus historias estuvieron repletas de tramas tenebrosas, macabras e inexplicables, lo mismo ocurrió con su muerte, la cual todavía sigue dejando muchas preguntas sin responder.

La muerte sin explicaciones de Edgar Allan Poe

El 3 de octubre de 1849 encontraron a Edgar Allan Poe tirado en una alcantarilla de Baltimore, Estados Unidos. El escritor estaba con una ropa que no era suya, delirando y sin poder explicar qué fue lo que le pasó. Quien lo encontró fue Joseph Walker, un periodista del Baltimore Sun.

Edgar Allan Poe escritor
Edgar Allan Poe fue encontrado delirando en una cuneta de Baltimore.&nbsp;

Poe pasó los siguientes 4 días en el hospital Colegio Médico Washington hasta morir, gritando un nombre que nadie reconocía: "Reynolds". Muchos se preguntan qué fue lo que le ocurrió al destacado escritor para terminar así. Tenía 40 años. Diez días más tarde iba a volver a casarse.

Por un lado se habla de un intento de asesinato, por el otro de alcoholismo y de enfermedades infeccionas como rabia o sífilis. También se insinúa que fue víctima de un fraude y que lo drogaron.

Casa Edgar Allan Poe
Casa de Edgar Allan Poe en Baltimore (Estados Unidos).&nbsp;

Para brindarle mayor intriga a la historia, todos los registros médicos de su estadía en el hospital desaparecieron en la investigación. El médico que lo atendió fue John Moran, y se especula que estableció como causa de muerte una frenitis, la manera en que antiguamente se llamaba a la congestión cerebral. También era una manera de aludir y a la vez eludir el diagnóstico de intoxicación alcohólica.

Incluso hoy en 2026 todavía se ignora, como en uno de los misterios que él mismo creó, qué hacía en una alcantarilla de Baltimore, quién era Reyndols, qué pasó con su ropa, cuál fue el origen de su intoxicación y de qué murió realmente.

