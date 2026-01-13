El día que encontraron a Edgar Allan Poe delirando en una alcantarilla: qué le ocurrió

Por un lado se habla de un intento de asesinato, por el otro de alcoholismo y de enfermedades infeccionas como rabia o sífilis. También se insinúa que fue víctima de un fraude y que lo drogaron.

Casa Edgar Allan Poe Casa de Edgar Allan Poe en Baltimore (Estados Unidos).

Para brindarle mayor intriga a la historia, todos los registros médicos de su estadía en el hospital desaparecieron en la investigación. El médico que lo atendió fue John Moran, y se especula que estableció como causa de muerte una frenitis, la manera en que antiguamente se llamaba a la congestión cerebral. También era una manera de aludir y a la vez eludir el diagnóstico de intoxicación alcohólica.

Incluso hoy en 2026 todavía se ignora, como en uno de los misterios que él mismo creó, qué hacía en una alcantarilla de Baltimore, quién era Reyndols, qué pasó con su ropa, cuál fue el origen de su intoxicación y de qué murió realmente.