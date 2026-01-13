Adiós a la hielera en las heladeras: la tecnología que las eliminará para siempre

Solo el tiempo será el que dirá si la hielera seguirá almacenada en el freezer de la heladera tal y como la conocemos, aunque, con el surgimiento de estos nuevos productos, parece tenerla complicada.

heladera, tecnología Muchas heladeras pueden almacenar hielo por su cuenta.

Estas heladeras, además de producir hielo por su cuenta, tienen también tecnología avanzada que incluyen controles digitales, pantallas táctiles, conectividad wifi y funciones para enfriar tus bebidas rápidamente.

Más allá de la producción del hielo, estas heladeras se integran con el hogar inteligente y son un electrodoméstico central para conservar alimentos frescos.

Cuánto cuestan estas novedosas heladeras

Las heladeras que generan hielo, especialmente las side-by-side o French Door con dispensador, varían de precio significativamente, desde modelos básicos con dispensador de agua y hielo, en pesos argentinos se pueden conseguir entre los precios de $1.500.000 o $2.000.000 desde el precio inicial.

Por otro lado, otras marcas de buena calidad figuran entre los $3.000.000 y los $5.000.000, dependiendo del modelo y de la compañía que lo publicite.

Las heladeras con hielo automático han reemplazado a las hieleras como la principal fuente de hielo y refrigeración en los hogares, ofreciendo conveniencia y tecnología.