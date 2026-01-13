Adiós a la hielera en las heladeras: la tecnología que las eliminará para siempre

En su definición, las hieleras son recipientes exclusivamente diseñados para mantener bajas temperaturas en su interior, utilizando generalmente elementos refrigerantes. Fundamentalmente, se utilizan para almacenar y transportar hielo con el objetivo de mantener las bebidas frías. Siendo un producto de uso común, ahora podría desaparecer tal y como la conocemos de la heladera.
Pese a que muchos señalan que hay nuevos diseños de hielera, lo cierto es que pueden ser desplazados incluso por las nuevas heladeras, que tienen la capacidad de generar hielo por su cuenta.
La tecnología que elimina a la hielera de las heladeras
El Auto Ice Maker, como se lo denomina, es una máquina que genera cubos de hielo de manera automática, ya que esta toma el agua del tanque de tu nevera y la dispensa en las cubiteras para que se generen hielos.
Solo el tiempo será el que dirá si la hielera seguirá almacenada en el freezer de la heladera tal y como la conocemos, aunque, con el surgimiento de estos nuevos productos, parece tenerla complicada.
Estas heladeras, además de producir hielo por su cuenta, tienen también tecnología avanzada que incluyen controles digitales, pantallas táctiles, conectividad wifi y funciones para enfriar tus bebidas rápidamente.
Más allá de la producción del hielo, estas heladeras se integran con el hogar inteligente y son un electrodoméstico central para conservar alimentos frescos.
Cuánto cuestan estas novedosas heladeras
Las heladeras que generan hielo, especialmente las side-by-side o French Door con dispensador, varían de precio significativamente, desde modelos básicos con dispensador de agua y hielo, en pesos argentinos se pueden conseguir entre los precios de $1.500.000 o $2.000.000 desde el precio inicial.
Por otro lado, otras marcas de buena calidad figuran entre los $3.000.000 y los $5.000.000, dependiendo del modelo y de la compañía que lo publicite.
Las heladeras con hielo automático han reemplazado a las hieleras como la principal fuente de hielo y refrigeración en los hogares, ofreciendo conveniencia y tecnología.