¿Para qué sirve poner un rollo de papel higiénico en la heladera?

Un truco casero y algo más: consejos para mantener la heladera limpia y ordenada

La heladera es el electrodomésticos que más años pasa en una casa, con los cuidados correctos este elemento puede tener una vida útil de hasta 20 años. En la actualidad existen heladeras inteligentes y más digitales con propiedades que cuidan el funcionamiento, rendimiento y la electricidad.

En general, hay ciertos consejos útiles que deben tenerse en cuenta para proteger cualquier tipo de heladera, sin importar el modelo o los años que tenga.

A continuación vas a descubrir cuáles son las recomendaciones de expertos en electrodomesticos y refrigeracion indispensables para el cuidado de tu heladera. Toma nota y lee con atención.

Nunca hay que sobrecargar la heladera, menos las puertas; esto puede dañar la movilidad. Además, es importante que los alimentos tengan distancia entre sí para que circule el frío. Nunca coloques alimentos calientes dentro de la heladera. Y jamás coloques estos alimentos calientes dentro de una sartén u olla. Ordena y limpia semanalmente la heladera y freezer para descartar alimentos en mal estado y organizar mejor los productos en base a su fecha de caducidad. No mantengas la puerta de la heladera abierta por mucho tiempo, esto hace que ingrese calor del exterior y el motor de la heladera tenga que hacer un esfuerzo doble para refrigerar.

Un truco casero con papel higiénico para mantener limpia la heladera por más tiempo

Existe un truco casero algo alocado y llamativo pero con resultados increíbles. Recientemente se ha descubierto que al colocar un rollo de papel higiénico dentro de la heladera suceden cosas maravillosas.

El papel higiénico se encarga de absorber la humedad de la heladera y además elimina los malos olores. Este objeto de baño logra captar el olor de los alimentos y retiene el exceso de humedad que se produce cuando la heladera se abre y cierra muy seguido.

Otro secreto maravilloso de este truco casero es que puede alargar la vida útil de la heladera. Al absorber la humedad, reduce las partículas de agua y por lo tanto evita la formación de hielo.

Lo ideal es reemplazar el rollo de papel higiénico cada tres semanas o cuando esté muy húmedo y colocarlo siempre en el fondo de la heladera para que actúe como un deshumidificador.