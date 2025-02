4 consejos básicos para superar el miedo a volar en avión.

Psicológicos: pensamientos de fatalidad, sensación de pánico, miedo a perder el control, y evitar viajar en avión a toda costa.

Físicos: temblores, palpitaciones, sudoración excesiva, respiración rápida, náuseas y sensación de mareo.

Consejos para sobrellevar el miedo a volar

En un artículo, Sky Airline, dio varios consejos para los pasajeros que sufren temor a la hora de volar. Existen varias estrategias para intentar controlar el miedo y los nervios, pero en este artículo te acercamos las que recomendó esta aerolínea famosa.

Uno de los consejos para pasar esta situación es intentar distraer la mente, para desviar el foco de atención. Puedes buscar actividades y cosas para hacer que te resulten entretenidas, escuchar música, leer, ver una serie o escribir. Así, tu mente estará ocupada en el trayecto del vuelo, ocupada haciendo cosas agradables que te alejen de las preocupaciones.

spotify.JPG Arma una lista de Spotify para distraerte durante el vuelo.

Otra estrategia para tener en cuenta es que hagas un top de recuerdos positivos. Muchas veces hacemos listas con las cosas que tenemos que hacer, también podemos hacer una lista con recuerdos positivos que traigan tranquilidad a nuestra mente. Puedes valerte de fotos, objetos, tu celular o simplemente hacer memoria.

Prefiere vestir con ropa cómoda y come ligero. De esta forma, no te sentirás incómodo en el avión. Por último, es bueno conocer lo que te espera, así que antes de abordar el avión puedes consultar sobre experiencias de viaje hacia el destino al que te diriges, si hay turbulencias, qué es lo que hay que hacer en esos casos y demás. No hay nada que de más miedo que las situaciones desconocidas.