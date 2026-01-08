No para de ganar: PSG batió al Olympique de Marsella y sumó otro título con Luis Enrique como DT

La final del denominado Tropheé des Champions se jugó en Kuwait, terminó empatada 2 a 2 y en los penales el conjunto parisino se impuso por 4 a 1.

dembele Dembelé hizo el primer gol del PSG que lleva 10 títulos con Luis Enrique como DT.

En los 90' Ousmane Dembelé y el portugués Gonçalo Ramos, a los 95', marcaron para el PSG y el Marsella, que tuvo a Gerónimo Rulli y Nicolás Medina como titulares, llegó a estar transitoriamente en ventaja con tantos del británico Mason Greenwood y del ecuatoriano Willian Pacho, en contra.