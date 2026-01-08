No para de ganar: PSG batió al Olympique de Marsella y sumó otro título con Luis Enrique como DT

Apenas empezó el 2026 y el PSG de Luis Enrique sigue sumando títulos ya que este jueves le ganó por penales al Olympique de Marsella y se quedó con la Supercopa de Francia.
Apenas empezó el 2026 y el PSG de Luis Enrique sigue sumando títulos ya que este jueves le ganó por penales al Olympique de Marsella y se quedó con la Supercopa de Francia.
La final del denominado Tropheé des Champions se jugó en Kuwait, terminó empatada 2 a 2 y en los penales el conjunto parisino se impuso por 4 a 1.
En los 90' Ousmane Dembelé y el portugués Gonçalo Ramos, a los 95', marcaron para el PSG y el Marsella, que tuvo a Gerónimo Rulli y Nicolás Medina como titulares, llegó a estar transitoriamente en ventaja con tantos del británico Mason Greenwood y del ecuatoriano Willian Pacho, en contra.
Ya en los penales Ramos, los portugueses Vitinha y Nuno Mendes y Desire Doué fueron infalibles, mientras que el panameño Amir Murillo fue el único que pudo marcar para el Olympique y vulnerar a la figura: el arquero Lucas Chevalier.
Primera temporada
Segunda temporada
Tercera temporada
Ganó 10 de las 12 competencias en las que intervino.