El jugador que fue ofrecido a Boca con la esperanza de llegar al Mundial 2026: llega libre

En su última temporada en el Brasileirao alternó titularidades y suplencias, pero solo marcó en 5 oportunidades durante todo el año. Ahora interesa en Boca porque tiene el pase en su haber, lo que simplificaría las conversaciones con un alto porcentaje de que lleguen a buen puerto y pueda ponerse bajo las órdenes de Claudio Úbeda.

El interés en el actual mercado de pases del Xeneize tiene nombre y apellido: Marino Hinestroza, pero luego de haberse transformado en una de las novelas del verano, finalmente el colombiano prefirió como destino el Vasco da Gama, equipo que en la temporada 2025 estuvo peleando el descenso.

Sin embargo, el Vasco logró clasificar a la Copa Sudamericana por la competitividad que ofrece el Brasileirao donde hasta la última fecha un equipo puede pelear la parte baja, pero también la clasificación a un torneo internacional.

Es así que la nueva carta para el ataque de Boca es Ángel Romero, de 33 años, hermano de Óscar quien defendió la Azul y Oro entre 2022 y 2023. Las conversaciones entre el representante del paraguayo y los dirigentes del Xeneize ya comenzaron.

Ángel Romero Jugar en Boca le daría la posibilidad de llegar al Mundial con la selección de Paraguay.

El jugador ofrecido a Boca quiere ir al Mundial

Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, habló con el delantero y le aconsejó que su futuro no debía estar en el país guaraní. En cambio, debía continuar su carrera en otra liga con el objetivo de recuperar su nivel y, de esta manera, pueda comenzar a ser tenido en cuenta en la lista definitiva que viajará al próximo Mundial.

Paraguay integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y al ganador de la serie del Repechaje conformada por Turquia, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.