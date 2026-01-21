La contundente decisión que tomó River y que da un giro al mercado de pases

El mercado de pases se extendió pero en River manejan otro pulso en cuanto a la conclusión del armado del plantel. Luego de los arribos de Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera, el Millonario comienza a bajar el telón en el libro de fichajes.
River tomó una decisión luego de cerrar tres refuerzos en este mercado de pases de verano
El mercado de pases se extendió pero en River manejan otro pulso en cuanto a la conclusión del armado del plantel. Luego de los arribos de Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera, el Millonario comienza a bajar el telón en el libro de fichajes.
Como las obsesiones de Marcelo Gallardo fueron cayéndose conforme avanzó el mercado de pases (no prosperó lo de Sebastián Villa, Maher Carrizo, Santino Andino ni Gianluca Prestianni), en River tomaron una contundente decisión: ya no acelerarán por concretar una incorporación salvo que se presentara una oportunidad excepcional.
Gallardo buscaba aún un delantero y un defensor central. El delantero fue su obsesión durante el mercado de fichajes. River abrió varios frentes por futbolistas aguerridos en el mano a mano como Sebastián Villa, el Chulu Andino o Maher Carrizo. Pero ninguna operación pudo concretarse debido a las pretensiones de los futbolistas (en el caso del jugador de Vélez y Godoy Cruz por irse a Europa) o por no llegar a un acuerdo con los clubes en un libro de pases austero para el Millonario.
El Muñeco buscó desesperadamente un reemplazo de Miguel Ángel Borja y no pudo conseguirlo. En principio manejaría los hilos de la ofensiva entre Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Lo mismo sucedió con el defensor que Gallardo buscaba para nutrir la defensa. Al no avanzar las negociaciones con San Lorenzo por Jhohan Romaña, las decisión sería sacar el pie del acelerador y mantenerse con lo que tiene a disposición.
De todas maneras esto no implica que el mercado de pases esté definitivamente cerrado para River. Con una semana más de extensión (hasta el 27 de enero), el Millonario continuará con la expectativa de que, si surge una oportunidad irresistible en números y jerarquía, avanzará para cerrar a algún que otro futbolista más del gusto del Muñeco. También, tendrá abierta la ventana -en el caso de que se concrete una venta al exterior- que habilite un cupo extra para incorporar hasta el próximo 31 de marzo.