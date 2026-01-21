La contundente decisión que tomó River y que da un giro al mercado de pases

Como las obsesiones de Marcelo Gallardo fueron cayéndose conforme avanzó el mercado de pases (no prosperó lo de Sebastián Villa, Maher Carrizo, Santino Andino ni Gianluca Prestianni), en River tomaron una contundente decisión: ya no acelerarán por concretar una incorporación salvo que se presentara una oportunidad excepcional.

River va bajando el telón en el mercado de pases

Gallardo buscaba aún un delantero y un defensor central. El delantero fue su obsesión durante el mercado de fichajes. River abrió varios frentes por futbolistas aguerridos en el mano a mano como Sebastián Villa, el Chulu Andino o Maher Carrizo. Pero ninguna operación pudo concretarse debido a las pretensiones de los futbolistas (en el caso del jugador de Vélez y Godoy Cruz por irse a Europa) o por no llegar a un acuerdo con los clubes en un libro de pases austero para el Millonario.