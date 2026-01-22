La Unión de Rugby de Cuyo confirmó el fixture y formato del Torneo Provincial y el Regional del Oeste

La Unión de Rugby de Cuyo ya diagramó la temporada 2026 que comenzará el próximo 7 de marzo con la disputa del Torneo Provincial que servirá de clasificación para el Regional del Oeste.
El Provincial comenzará el 7 de marzo y se extenderá hasta el 16 de mayo para determinar los 6 equipos de Mendoza que competirán en el Top 8 del Regional del Oeste. Lo mismo hará San Juan para definir sus dos representantes en la máxima categoría.
La primera fecha será la siguiente: Zona A: Los Tordos vs. Rivadavia, CPBM vs. Belgrano, Banco RC vs. Universitario. Libre: Marista. Zona B: Liceo vs. Tacurú, Teqüé vs. Mendoza RC y Peumayén vs. San Jorge.
Se jugará los días 7, 14 y 21 de marzo, 11 y 18 de abril y 2 y 9 de mayo, y los 3 primeros de cada zona se clasificarán al Top 8.
El Provincial se jugará en Primera e Intermedia y habrá un torneo paralelo de Preintermedia con 12 equipos en dos zonas de 6 cada uno.
Comenzará el 23 de mayo y culminará el 14 de noviembre con 3 niveles: Top 8 Oro, Top 8 Plata y Top 6 Bronce.
Mendoza clasificará en el Provincial a 6 equipos al Top 8 Oro, 5 al Top 8 Plata y 2 al de Bronce en la que también intervendrán 2 equipos en desarrollo de Mendoza (Pumai y Junín), uno de San Juan (Pocito) y uno de San Luis (Chancay).
El sistema de disputa será todos contra todos a dos ruedas y los 4 primeros jugarán las semifinales.
En el Top 8 Oro se competirá en Primera, Intermedia y Preintermedia.
Tanto el Torneo Provincial como el Regional se verán interrumpidos durante el año por las fechas del Torneo del Interior y las de receso ya programadas.
La fase de grupos del Torneo del Interior A, con la participación de Marista y Mendoza RC, se jugará los días 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 25/7 y 1/8. Luego se jugarán los playoffs los días 12/9, 26/9 y 3/10.
El TDI B contará con la presencia de Liceo y Los Tordos y el comienzo es el 28 de marzo con los repechajes donde Universidad de San Juan buscará un lugar en la fase de grupos que se disputará los días 25/4, 30/5 y 27/6. Los playoffs serán los días 25/7, 1/8 y 12/9, mientras que los 4 semifinalistas disputarán el 26/9 las reválidas por una plaza en el TDI A 2027.
Además, habrá 4 fines de semana de receso: 4 y 5/4 (semana santa); 20 y 21/6; 15 y 16/8 y 10 y 11/10 (fines de semana largos).