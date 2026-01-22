Que no falte en la parrilla: las diferencias entre el chorizo artesanal y el industrial.

En cambio, el chorizo industrial se produce en frigoríficos de producción masiva, con procesos estandarizados que buscan eficiencia y mayor vida útil. Además de carne de cerdo y grasa, puede incluir también carne vacuna ya que para muchos suele ser más suave. Este chorizo llamado en algunas zonas como mixto o intermedio, posee conservantes, estabilizantes y otros agregados que permiten prolongar su conservación.

Además pueden mantener una apariencia uniforme, mientras que su sabor puede ser más equilibrado al tener una mezcla de carne de cerdo y vacuna, y su precio más accesible, convirtiéndolo en una opción para el consumo diario. Este tipo de chorizo se puede comprar en carnicerías de barrio o también en supermercados.

La Fiesta del Chorizo Artesanal

Las dos versiones de este embutido infaltable en el tradicional asado argentino tiene un sitio muy especial en la provincia de Santa Fe, donde se celebra la Fiesta del Chorizo Artesanal, que se realizará este fin de semana. El típico evento gastronómico se conmemora en el pueblito de Ataliva, situado en el departamento Castellanos, a pocos kilómetros de la ciudad de Rafaela. Se trata de un evento con precios muy accesibles y las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000.

El chorizo es uno de los clásicos indiscutidos de la cocina familiar argentina, ya que puede acompañar asados, picadas, guisos y se adapta a cualquier mesa. Pero en Ataliva, el chorizo es considerado mucho más que una achura porque forma parte de su identidad cultural y motor de una celebración que año a año tiene un notable crecimiento.

Cada edición de la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal reúne a familias de localidades cercanas, turistas y productores locales que se esfuerzan para ofrecer un evento que mezcla sabor, historia y comunidad.

Evento chorizo arsesanal El chorizo artesanal está cuidadosamente elaborado con carne de cerdo y especias que le dan un sabor muy particular.

Durante la jornada se realizan degustaciones, concursos de cocina, espectáculos musicales en vivo y ferias con productos típicos. Las variedades de chorizo, de cerdo, vacuno y mixto, se cocinan exclusivamente a la parrilla con recetas que se transmiten de generación en generación, y con un aroma inigualable que inunda a todo el pueblo.

Uno de los momentos más esperados de esta celebración que se realiza en Ataliva es la elección de la Embajadora Nacional del Chorizo Artesanal, una joven representante de la comunidad que simboliza el espíritu del evento y mantiene viva la tradición durante todo el año.

¿Dónde queda y cómo llegar a Ataliva?

Más allá de ser un lugar que se lo relacione con la gastronomía, Ataliva ofrece las bondades de su ritmo pausado, paisajes pampeanos y su hospitalidad genuina y placentera. Esta localidad se encuentra rodeada de campos fértiles y caminos rurales, y se ha convertido en un destino ideal para el descanso junto a la familia, las caminatas, el cicloturismo y disfrutar de la naturaleza.

Evento chorizo pueblo Ataliva es el pueblito de Santa Fe donde cada año se celebra el Festival del Chorizo Artesanal.

Ataliva se encuentra situada a unos 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede llegar con facilidad a través de la Ruta Nacional 34 o desde Rosario, conectando por la Ruta Provincial 13. Los turistas que visitan Ataliva en esta celebración, pueden aprovechar para conocer localidades cercanas como Cañada de Gómez, Las Parejas, Rafaela o la ciudad de Rosario, sitios que atraen por sus museos, ferias y propuestas culturales.

La comunidad de Ataliva mantiene vivas sus raíces con la celebración de peñas, ferias artesanales y actividades culturales, en su mayoría organizadas en antiguos espacios ferroviarios que fueron reciclados para darles uso como museos o centros comunitarios. Todo en este pueblo transmite historia, pertenencia y pasión por las costumbres.