La receta para hacer los mejores chinchulines del mundo en el asado: sabrosos y muy crujientes

Para que eso suceda, es recomendable seguir los consejos de los que más saben del asado.

Y si existe una palabra autorizada para dar recomendaciones sobre cómo cocinar distintos cortes de carne y achuras en el asado, esos son los expertos de El club del Asado, que deleitan al mundo con sus recetas.

Esta vez, los amigos del sitio explican cómo se hacen unos buenos chinchulines a la parrilla.

receta-chinchulines-asado1

Receta de chinchulines en el asado: cómo hacerlos a la parrilla

Los más ricos chinchulines del asado se hacen comprando una achura de excelente calidad. Es por eso que siempre es recomendable visitar a un carnicero conocido y de confianza, para garantizar un buen producto.

Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y hacer los mejores chinchulines del mundo:

Ingredientes

1 kg de chinchulines

3 limones

Sal gruesa (cantidad necesaria)

receta-chinchulines-asado2

Receta de chinchulines en el asado, paso a paso