La receta para hacer los mejores chinchulines del mundo en el asado: sabrosos y muy crujientes

Todo amante del buen asado tiene en claro que para que la fiesta sea completa, tiene que haber chinchulines en la parrilla, sí o sí. Pero para que salgan perfectos de sabor y textura, es recomendable recurrir a alguna receta clásica, para termine siendo el comentario de todos.
No debe haber nada peor que morirse de ganas de comer unos ricos chinchulines en el asado y, cuando llega el ansiado momento, uno se lleva a la boca un bocado sin buen sabor y con una textura que no es la deseada, gomoso o quemada.
Cocinar a la parrilla los chinchulines requieren de mucha atención, sobre todo si se pretende que el asado salga como dios manda.
Para que eso suceda, es recomendable seguir los consejos de los que más saben del asado.
Y si existe una palabra autorizada para dar recomendaciones sobre cómo cocinar distintos cortes de carne y achuras en el asado, esos son los expertos de El club del Asado, que deleitan al mundo con sus recetas.
Esta vez, los amigos del sitio explican cómo se hacen unos buenos chinchulines a la parrilla.
Receta de chinchulines en el asado: cómo hacerlos a la parrilla
Los más ricos chinchulines del asado se hacen comprando una achura de excelente calidad. Es por eso que siempre es recomendable visitar a un carnicero conocido y de confianza, para garantizar un buen producto.
Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y hacer los mejores chinchulines del mundo:
Ingredientes
- 1 kg de chinchulines
- 3 limones
- Sal gruesa (cantidad necesaria)
Receta de chinchulines en el asado, paso a paso
- Cortar en orejitas los chinchulines, sin retirarles mucha grasa (término medio).
- Colocar en un recipiente los chinchulines cortados, salar y agregar jugo de limón. Dejar reposar por unos 30 minutos.
- Llevar los chinchulines a la parrilla a fuego medio y cocinar por unos 25 minutos. Procurar no tocarlos hasta que se despeguen solos de los hierros calientes.
- Girar y cocinar por otros 20 minutos. El truco está en agregarle limón nuevamente en el final de la cocción, para evitar que salgan gomosos y chiclosos.
- La temperatura de la parrilla tiene que ser siempre constante, para lograr una cocción pareja y uniforme.