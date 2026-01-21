Los Pumas 7s jugarán en Singapur y Perth: días, horarios, rivales y el plantel confirmado por Gómez Cora

El renovado calendario internacional está conformado por 6 torneos durante la etapa regular en la cual participan 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Tras los 6 torneos, se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados, los 8 que disputaron la temporada regular y 4 provenientes del SVNS.

Los rivales de Los Pumas 7s en Singapur

El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Los partidos en la primera jornada para el equipo argentino (31 de enero)

Argentina vs. Australia (a las 1:10hs)

Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs)

Argentina vs. Francia (a las 8:02hs)

Televisa Fox Sports y Disney Plus.

Luego, el 7 y 8 de febrero, jugará en Perth.

El plantel de Los Pumas 7s para las etapas en Singapur y Perth

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

DE HARO, Pedro

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo

PELLANDINI, Joaquín

PÉREZ PARDO, Gregorio

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

31 de enero y 1° de febrero: Seven de Singapur

7 y 8 de febrero: Seven de Perth

7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26