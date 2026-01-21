Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Los Pumas 7s jugarán en Singapur y Perth: días, horarios, rivales y el plantel confirmado por Gómez Cora

Tras el Súper Seven de Mar del Plata y la pretemporada en Pinamar, Los Pumas 7s retornan al Circuito Mundial en Singapur y Perth.

Por UNO
Moneta es la figura de Los Pumas 7s.

Tras el Súper Seven de Mar del Plata y la pretemporada en Pinamar, Los Pumas 7s retornan al Circuito Mundial en Singapur y Perth, tercera y cuarta etapa de la temporada.

Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado nacional, explicó: “Tomamos la decisión de ir con el primer equipo a Mar del Plata para que además de agarrar ritmo y pudiéramos jugar en Argentina. Cerramos luego en Pinamar como hacemos tradicionalmente y estamos listos para arrancar”.

Asimismo, confesó las dificultades de la próxima gira: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error”.

El renovado calendario internacional está conformado por 6 torneos durante la etapa regular en la cual participan 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Tras los 6 torneos, se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados, los 8 que disputaron la temporada regular y 4 provenientes del SVNS.

Los rivales de Los Pumas 7s en Singapur

El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Los partidos en la primera jornada para el equipo argentino (31 de enero)

  • Argentina vs. Australia (a las 1:10hs)
  • Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs)
  • Argentina vs. Francia (a las 8:02hs)

Televisa Fox Sports y Disney Plus.

Luego, el 7 y 8 de febrero, jugará en Perth.

El plantel de Los Pumas 7s para las etapas en Singapur y Perth

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano
  • BATAC, Juan Patricio
  • DE HARO, Pedro
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MALDONADO, Valentín
  • MARE, Santiago
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo
  • PELLANDINI, Joaquín
  • PÉREZ PARDO, Gregorio
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 31 de enero y 1° de febrero: Seven de Singapur
  • 7 y 8 de febrero: Seven de Perth
  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Sudáfrica 32
  • Fiji 32
  • Nueva Zelanda 32
  • Francia 28
  • Australia 26
  • Argentina 24
  • Gran Bretaña 18
  • España 16

