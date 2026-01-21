Los Pumas 7s jugarán en Singapur y Perth: días, horarios, rivales y el plantel confirmado por Gómez Cora

Tras el Súper Seven de Mar del Plata y la pretemporada en Pinamar, Los Pumas 7s retornan al Circuito Mundial en Singapur y Perth, tercera y cuarta etapa de la temporada.
Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado nacional, explicó: “Tomamos la decisión de ir con el primer equipo a Mar del Plata para que además de agarrar ritmo y pudiéramos jugar en Argentina. Cerramos luego en Pinamar como hacemos tradicionalmente y estamos listos para arrancar”.
Asimismo, confesó las dificultades de la próxima gira: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error”.
El renovado calendario internacional está conformado por 6 torneos durante la etapa regular en la cual participan 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Tras los 6 torneos, se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados, los 8 que disputaron la temporada regular y 4 provenientes del SVNS.
El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.
Los partidos en la primera jornada para el equipo argentino (31 de enero)
Televisa Fox Sports y Disney Plus.
Luego, el 7 y 8 de febrero, jugará en Perth.
