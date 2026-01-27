Conmemoración del Holocausto: 8 fotos ultra sensibles que marcaron la historia

Holocausto: galería de fotos que marcaron historia

Los prisioneros eran transportados a los campos de exterminio nazi en vagones ferroviarios que anteriormente se usaron para transportar ganado.

Holocausto prisioneros Muchos de los prisioneros fueron trasladados en trenes.

A la entrada de Auschwitz se encuentra el letrero Arbet Macht Frei (“El trabajo libera”) porque, en realidad, los prisioneros que al llegar no eran enviados a la muerte, eran explotados y se les hacía pasar hambre hasta matarlos

Cartel Auschwitz Arbet Macht Frei (“El trabajo libera”).

Auschwitz fue el más importante y altamente organizado de los campos de exterminio nazis; 1,250,000 individuos perdieron la vida, más del noventa por ciento de ellos judíos, además de gitanos, homosexuales, Testigos de Jehová y comunistas.

Holocausto Auschwitz Prisioneros en el campo de concentración nazi Auschwitz.

Los prisioneros eran despojados de sus pertenencias, las cuales luego se acumulaban en galpones. La foto muestra zapatos, ropa y valijas.

Holocausto zapatos Pertenencias de los prisioneros.

Los prisioneros dormían hacinados y en condiciones poco higiénicas. Además muchos morían de hambre y de enfermedades contraídas en el campo de concentración.

Holocausto prisioneros 2 Prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz.

Muchos prisioneros eran obligados a "ayudar" en los procesos de asesinato. Incluso habían grupos específicos que se ocupaban de buscar implantes como dientes de oro y objetos de valor ocultos en los cuerpos antes de deshacerse de los cadáveres.

Holocausto prisioneros 3

A mediados de agosto de 1940, las autoridades del campo de concentración de Auschwitz pusieron en funcionamiento un crematorio adyacente a una morgue.

Holocausto hornos

Durante la creación del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, en 1947, se reconstruyeron dos hornos usando las piezas originales, y también se reconstruyó la chimenea del crematorio.

Holocausto Personal soviético de primeros auxilios le brinda asistencia a un niño. Enciclopedia del Holocausto

Poco después de la liberación del campo, personal soviético de primeros auxilios saca a uno de los sobrevivientes (un niño desnutrido) de una de las barracas del campo. Auschwitz, Polonia, 27 de enero de 1945.