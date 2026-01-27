Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta fecha fue establecida en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Conmemoración del Holocausto: 8 fotos ultra sensibles que marcaron la historia
Auschwitz en 8 fotos: la historia que no podemos ignorar y que sigue latente 81 años después de la masacre
Esta fecha tiene como objetivo principal fomentar la educación y la memoria para prevenir futuros genocidios. El día no fue elegido al azar, ya que recuerda la liberación del campo de concentración de Auschwitz por las tropas soviéticas en 1945.
En memoria de las víctimas y para reflexionar sobre esta masacre que aún sigue doliendo y generando conciencia, a continuación te dejamos una galería de fotos que buscan mantener la memoria viva.
Holocausto: galería de fotos que marcaron historia
Los prisioneros eran transportados a los campos de exterminio nazi en vagones ferroviarios que anteriormente se usaron para transportar ganado.
A la entrada de Auschwitz se encuentra el letrero Arbet Macht Frei (“El trabajo libera”) porque, en realidad, los prisioneros que al llegar no eran enviados a la muerte, eran explotados y se les hacía pasar hambre hasta matarlos
Auschwitz fue el más importante y altamente organizado de los campos de exterminio nazis; 1,250,000 individuos perdieron la vida, más del noventa por ciento de ellos judíos, además de gitanos, homosexuales, Testigos de Jehová y comunistas.
Los prisioneros eran despojados de sus pertenencias, las cuales luego se acumulaban en galpones. La foto muestra zapatos, ropa y valijas.
Los prisioneros dormían hacinados y en condiciones poco higiénicas. Además muchos morían de hambre y de enfermedades contraídas en el campo de concentración.
Muchos prisioneros eran obligados a "ayudar" en los procesos de asesinato. Incluso habían grupos específicos que se ocupaban de buscar implantes como dientes de oro y objetos de valor ocultos en los cuerpos antes de deshacerse de los cadáveres.
A mediados de agosto de 1940, las autoridades del campo de concentración de Auschwitz pusieron en funcionamiento un crematorio adyacente a una morgue.
Durante la creación del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, en 1947, se reconstruyeron dos hornos usando las piezas originales, y también se reconstruyó la chimenea del crematorio.
Poco después de la liberación del campo, personal soviético de primeros auxilios saca a uno de los sobrevivientes (un niño desnutrido) de una de las barracas del campo. Auschwitz, Polonia, 27 de enero de 1945.