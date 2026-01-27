Subasta online: cómo ofertar por una Hyundai H1 para doce pasajeros del año 2012

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en febrero una nueva subasta en la que se destaca el remate de una camioneta, modelo Hyundai H1, por un valor base de $16.000.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
En conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la subasta online número 3818 del Banco Ciudad se llevará a cabo el viernes 20 de febrero de 11 a 11.08 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero se presentan con deterioros generales, averías e incompleto. "El banco no se responsabiliza por el kilometraje real del rodaje del vehículo enajenado en subasta", agregan.
Subasta del Banco Ciudad: se remata una Hyundai H1
El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará una camioneta de la marca Hyundai modelo H1 tipo transporte de pasajeros del año 2012. La subasta en modo electrónico está pactada para el el viernes 20 de febrero de 11 a 11.08.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar. No se realizan envíos.
La exhibición presencial se realizará los días 9 y 10 de febrero de 2026, de 9 A 12, en Francia 34, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Información importante para la subasta online de la Hyundai H1
- Los interesados deben registrarse en https://subastas.bancociudad.com.ar y constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1 de condiciones de venta.
- Depósito en garantía: $1.600.000.
- Se vende en el estado que se encuentra y exhibe con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de la unidad.
- Dominio LCL-845 con 135.695 KM.