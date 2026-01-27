Subasta online: cómo ofertar por una Hyundai H1 para doce pasajeros del año 2012

En conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la subasta online número 3818 del Banco Ciudad se llevará a cabo el viernes 20 de febrero de 11 a 11.08 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero se presentan con deterioros generales, averías e incompleto. "El banco no se responsabiliza por el kilometraje real del rodaje del vehículo enajenado en subasta", agregan.