Con una estructura colgante sin precedentes, unirá dos territorios separados por uno de los pasos marítimos más complejos del mundo. Te contamos de qué puente se trata.

Comienza la construcción del puente suspendido más largo del mundo: 3,300 metros de altura

Conocido también como el puente del Estrecho de Mesina, marcó su capítulo más reciente cuando el gobierno italiano le dio el visto bueno final a su construcción tras décadas de planes, cancelaciones y debates intensos. El proyecto quedó aprobado formalmente en 2025 y se espera que la obra comience alrededor de 2026, con un horizonte de finalización proyectado hacia 2032–2033.