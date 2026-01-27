Tras décadas de debates, cancelaciones y relanzamientos, una de las obras de construcción más ambiciosas del mundo vuelve a ponerse en marcha. Se trata de un proyecto destinado a batir récords mundiales de altura.
Comienza la construcción del puente suspendido más largo del mundo: 3,300 metros de altura
Este puente es mucho más que una obra de ingeniería. Esta construcción es un símbolo de aspiraciones nacionales
Con una estructura colgante sin precedentes, unirá dos territorios separados por uno de los pasos marítimos más complejos del mundo. Te contamos de qué puente se trata.
Conocido también como el puente del Estrecho de Mesina, marcó su capítulo más reciente cuando el gobierno italiano le dio el visto bueno final a su construcción tras décadas de planes, cancelaciones y debates intensos. El proyecto quedó aprobado formalmente en 2025 y se espera que la obra comience alrededor de 2026, con un horizonte de finalización proyectado hacia 2032–2033.
Desde un punto de vista estructural, la ambición del puente es monumental. Sus 3.666 metros de longitud total, con un vano central suspendido de 3.300 metros, lo colocarán como el puente colgante de un solo tramo más largo del mundo, superando con creces cualquier obra similar existente. La construcción será sostenida por dos torres de casi 400 metros de altura, capaces de soportar fuerzas de viento, movimiento sísmico y el constante tránsito de pasajeros y carga.
¿Cómo es esta construcción?
- Se proyecta para llevar tres carriles vehiculares en cada dirección y dos vías de tren, concebido como una arteria que puede soportar hasta 6000 vehículos por hora y 200 trenes diarios. En la práctica, lo que hoy toma horas, el cruce en ferry entre Sicilia y Calabria, podría transformarse en un paseo de 10 o 15 minutos.
- El costo de esta megaestructura es tan colosal como su diseño. Más de 13500 millones de euros, financiados en gran parte con fondos públicos italianos y complementados por inversiones europeas para las conexiones ferroviarias y de infraestructura relacionadas.
- Más allá de cifras y cifras, la historia del Megapuente es también una saga de disputas políticas, debates ambientales y tensiones sociales. Hay quienes lo ven como un motor de desarrollo para el sur de Italia, prometiendo empleo y nuevas oportunidades económicas en regiones que históricamente han estado rezagadas.
- Otros lo critican como una obra faraónica que distrae recursos de necesidades más urgentes, desde escuelas hasta servicios públicos, y que podría enfrentar riesgos sísmicos, impactos ecológicos en rutas migratorias de aves o complicaciones en zonas de alto riesgo natural.
El puente ha generado controversias por intentos de clasificar parte de su financiamiento como asociado a gasto de defensa dentro de compromisos de la OTAN, una idea que fue finalmente rechazada tras advertencias internacionales sobre si un puente civil puede considerarse infraestructura militar.