Inicio Sociedad Receta
¡Qué rico!

Cómo hacer colita de cuadril a la parrilla: la receta del sabroso corte de carne para el asado

Si bien no se trata de un corte de carne que no hace mucho a la parrilla, hay una receta que no falla, que marca un antes y después en el asado

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La colita de cuadril es un corte de carne que nada tiene que envidiarle a las piezas más populares del asado y se destaca por el sabor que le aporta la fina capa de grasa que trae.

La colita de cuadril es un corte de carne que nada tiene que envidiarle a las piezas más populares del asado y se destaca por el sabor que le aporta la fina capa de grasa que trae.

Toda persona que prenda el fuego y vaya a hacer un asado, no debería dejar pasar la oportunidad de probar cómo sale la colita de cuadril a la parrilla, un corte de carne espectacular. Se hace con una receta sencilla, que hasta el asador menos improvisado puede llevarla a cabo.

Si bien cada uno tiene sus cortes de carnes predilectos para comer en el asado, siempre es bueno variar y optar por cortes de carnes que no son de los más usuales para tirar a la parrilla.

En este caso, la receta de la colita de cuadril es una maravillosa propuesta para agasajar a los paladares más exigentes.

Se trata un corte de carne que tiene forma de triángulo y con una fina capa de grasa, que termina siendo esencial para lograr su mejor sabor.

La colita de cuadril es un corte fibroso y bastante magro, que va muy bien acompañado de algún chimichurri casero y una buena ensalada de verduras asadas.

receta-colita-cuadril-asado

Receta de colita de cuadril a la parrilla del asado

Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y realizar esta receta a la parrilla:

  • 1 colita de cuadril
  • 3 hojas de laurel
  • 2 dientes de ajo picado
  • Aceite de oliva
  • Final hierbas
  • Sal
  • Pimienta
  • Ají molido
  • Mix crocante
receta-colita-cuadril-asado1

Receta de colita de cuadril a la parrilla del asado, paso a paso

  1. Lo primero que se hace es encender el fuego y esperar hasta que haya una buena cantidad de brasas.
  2. Sacar la carne de la heladera al menos unos 40 minutos. Lo ideal es que esté a temperatura ambiente cuando llega la parrilla, para alcanzar una cocción uniforme.
  3. Juntar con aceite de oliva la carne, masajear y condimentar con todas las especias.
  4. Colocar la grasa de la colita de cuadril hacia arriba, con la intención de que esta se derrita y penetre lentamente en la carne.
  5. Seguir cocinando la carne a fuego medio-fuerte por unos 30 minutos del lado de la grasa, para luego dar la vuelta con la mano o una pinza, sin pincharla con un tenedor, para que no pierda los jugos interiores.
  6. Terminar de sellar y dorar la carne del otro lado. El punto de cocción dependerá también de los gustos de cada uno.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar