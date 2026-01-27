Cómo hacer colita de cuadril a la parrilla: la receta del sabroso corte de carne para el asado

Toda persona que prenda el fuego y vaya a hacer un asado, no debería dejar pasar la oportunidad de probar cómo sale la colita de cuadril a la parrilla, un corte de carne espectacular. Se hace con una receta sencilla, que hasta el asador menos improvisado puede llevarla a cabo.
Si bien cada uno tiene sus cortes de carnes predilectos para comer en el asado, siempre es bueno variar y optar por cortes de carnes que no son de los más usuales para tirar a la parrilla.
En este caso, la receta de la colita de cuadril es una maravillosa propuesta para agasajar a los paladares más exigentes.
Se trata un corte de carne que tiene forma de triángulo y con una fina capa de grasa, que termina siendo esencial para lograr su mejor sabor.
La colita de cuadril es un corte fibroso y bastante magro, que va muy bien acompañado de algún chimichurri casero y una buena ensalada de verduras asadas.
Receta de colita de cuadril a la parrilla del asado
Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y realizar esta receta a la parrilla:
- 1 colita de cuadril
- 3 hojas de laurel
- 2 dientes de ajo picado
- Aceite de oliva
- Final hierbas
- Sal
- Pimienta
- Ají molido
- Mix crocante
Receta de colita de cuadril a la parrilla del asado, paso a paso
- Lo primero que se hace es encender el fuego y esperar hasta que haya una buena cantidad de brasas.
- Sacar la carne de la heladera al menos unos 40 minutos. Lo ideal es que esté a temperatura ambiente cuando llega la parrilla, para alcanzar una cocción uniforme.
- Juntar con aceite de oliva la carne, masajear y condimentar con todas las especias.
- Colocar la grasa de la colita de cuadril hacia arriba, con la intención de que esta se derrita y penetre lentamente en la carne.
- Seguir cocinando la carne a fuego medio-fuerte por unos 30 minutos del lado de la grasa, para luego dar la vuelta con la mano o una pinza, sin pincharla con un tenedor, para que no pierda los jugos interiores.
- Terminar de sellar y dorar la carne del otro lado. El punto de cocción dependerá también de los gustos de cada uno.