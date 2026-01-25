Cómo hacer palitos de helado de limón: la receta refrescante para consumir todo el año

A mucha gente le fascina tomar helado. Es por eso que te compartimos una refrescante receta para preparar en estos días calurosos y hacerle frente a las altas temperaturas.

Los palitos de helado de limón, aunque muchos no saben, son muy buenos para consumir luego de haber ingerido una comida pesada. Este cítrico y sus propiedades digestivas, te ayudará a evitar molestias en el estómago.