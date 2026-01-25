Cómo hacer palitos de helado de limón: la receta refrescante para consumir todo el año

Cuando el calor hace de las suyas y se vuelve insoportable, nada mejor que saborear un exquisito helado de limón. Lo bueno es que se puede hacer con una receta con palitos para que disfruten los chicos. En realidad, para que disfrute toda la familia.
A mucha gente le fascina tomar helado. Es por eso que te compartimos una refrescante receta para preparar en estos días calurosos y hacerle frente a las altas temperaturas.
Los palitos de helado de limón, aunque muchos no saben, son muy buenos para consumir luego de haber ingerido una comida pesada. Este cítrico y sus propiedades digestivas, te ayudará a evitar molestias en el estómago.
En estos días de calor, elaborar esta receta de palitos de helado de limón, es ideal para refrescarse y sorprender a la familia.
No es para nada difícil hacer esta receta. Sólo se requiere contar con los pocos ingredientes que se necesitan y estar atento al paso a paso.
Receta de palitos de helado de limón
Ingredientes
- 3 limones
- 1 litro de agua
- 3 cucharadas soperas de azúcar (al gusto de cada uno)
Receta de palitos de helado de limón, paso a paso
- Lo primero que se hace para hacer los palitos de helado de limón, es rallar la fruta y conservar el producto rallado para después. La cantidad dependerá del gusto de cada uno. Con un limón entero debería sobrarte.
- Exprimir los limones que se van a utilizar en la preparación y volcar el jugo en una cacerola con el agua y el azúcar elegida. Calentar la mezcla a fuego medio para que el azúcar se disuelva y todos los ingredientes queden integrados. Acá se debe incorporar un poco de ralladura de limón. De acuerdo a la intensidad del sabor, es la cantidad que se deberá sumar.
- Cuando el azúcar se disolvió por completo, retirar la cacerola del fuego y dejar enfriar para poner manos a la obra con los palitos de helado de limón.
- La receta también puede realizarse utilizando leche (medio litro de agua y medio de leche). Además, se le puede agregar unas gotitas de algún colorante amarillo o verde para darle un toque distintivo y mejorar la presentación de las paletas caseras de limón.
- Llevar la preparación en moldes de silicona o plástico para helados de limón (podés utilizar recipientes pequeños improvisados que tengas en tu casa) y llevar al freezer por unas 3 horas.
- Sacar del freezer el producto y ¡listo! Ya podés empezar a disfrutar de unos deliciosos palitos de helado de limón, esos que a los niños les encanta.