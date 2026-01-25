Esta receta que tiene a la berenjena como protagonista, se hace muy rápido y con simples ingredientes

El resultado es espectacular, dado que las milanesas de berenjenas salen crujientes por fuera y muy tiernas por dentro.

La berenjena es una verdura de las más elegidas para preparar diferentes platos.

Se pueden hacer muchas preparaciones, como por ejemplo lasaña de berenjena, berenjenas a la napolitana o berenjenas en escabeche, entre algunas de las alternativas que más elabora la gente en la cocina.

Hacer milanesa de berenjena es muy fácil y mucho más si se hace de la manera de hacerla que propone el sitio cookpad.com.

receta-milanesa-berenjena

Receta de milanesas de berenjena exquisita

Para que esta receta y que las milanesas de berenjena salgan doradas por fuera y cremosas por dentro, hacen falta estos ingredientes:

Ingredientes

2 berenjenas grandes

Sal entrefina

200 gramos de harina de avena

2 huevos

2 dientes de ajo

Perejil

Sal y pimienta

300 gracias de pan rallado

receta-milanesa-berenjena2

Receta de las milanesas de berenjena, paso a paso