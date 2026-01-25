Esta receta que tiene a la berenjena como protagonista, se hace muy rápido y con simples ingredientes

Hay muchísimas personas que aman comer milanesas de berenjena, una de las verduras más versátiles de la cocina. Esta receta sale riquísima y es una de las preferidas por la mayoría. Bien hechas, salen súper exquisitas y son muy recomedadas.
Esta receta que tiene a la berenjena como figura, se elabora con simples ingredientes y se hace con un paso a paso muy fácil.
Es tan sencilla de hacer esta receta, que todo el mundo la puede elaborar.
El resultado es espectacular, dado que las milanesas de berenjenas salen crujientes por fuera y muy tiernas por dentro.
La berenjena es una verdura de las más elegidas para preparar diferentes platos.
Se pueden hacer muchas preparaciones, como por ejemplo lasaña de berenjena, berenjenas a la napolitana o berenjenas en escabeche, entre algunas de las alternativas que más elabora la gente en la cocina.
Hacer milanesa de berenjena es muy fácil y mucho más si se hace de la manera de hacerla que propone el sitio cookpad.com.
Receta de milanesas de berenjena exquisita
Para que esta receta y que las milanesas de berenjena salgan doradas por fuera y cremosas por dentro, hacen falta estos ingredientes:
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- Sal entrefina
- 200 gramos de harina de avena
- 2 huevos
- 2 dientes de ajo
- Perejil
- Sal y pimienta
- 300 gracias de pan rallado
Receta de las milanesas de berenjena, paso a paso
- El paso inicial consiste en pelar las berenjenas (es opcional dejarles la piel) y cortar en finas láminas de un centímetro y medio.
- Espolvorear sal entre fina a las láminas de berenjena y dejar reposar por una hora, para sacarles el amargor.
- Batir los huevos incorporar en recipiente y sumar un poco de sal, pimienta, ajo y perejil. Reservar esta preparación.
- Lavar las láminas de berenjena que tenían sal y secar con un papel de cocina o repasador.
- Pasar las láminas de berenjena por harina de avena y, en caso de que no se tenga, se puede utilizar harina común.
- Pasar la berenjena por el huevo batido y luego por el pan rallado. Dejar enfriar por unos 30 minutos.
- Cocinar en el horno las milanesas de berenjena en una placa aceitada, a unos 180 grados.
- Acompañar esta receta es perfecta para ser acompañada con ensaladas, puré de papas o arroz blanco.