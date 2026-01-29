Alerta en Mendoza: granizo, actividad eléctrica y precipitación intensa este jueves

Fuerte lluvias con granizo llegaron a la provincia de Mendoza a lo largo de esta semana. El Servicio Meteorologico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de tormentas con granizo en la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos los departamentos que se verán afectados este jueves 29 de enero.
Alerta por tormentas
El Servicio Meteorologico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormetnas muy fuertes en los departamentos de Las Heras, Luján, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas.
Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.