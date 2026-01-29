Alerta en Mendoza: granizo, actividad eléctrica y precipitación intensa este jueves

Alerta por tormentas

El Servicio Meteorologico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormetnas muy fuertes en los departamentos de Las Heras, Luján, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas.

mapa_alertas - 2026-01-29T075359.850 Estos son los departamentos en alerta este jueves.

Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.