Muchas cosas que nos rodean o elementos que conforman a las cosas que nos rodean suelen tener una función desconocida y naturalizada. Nunca nos preguntamos qué significa el moño de la ropa interior, por qué las ollas tienen un orificio en el mango o qué función cumplen las cerdas coloridas del cepillo de dientes.
¿Qué significa?: te explico por qué las cerdas del cepillo de dientes son de diferentes colores
Te cuento qué significa este pequeño detalle en el cepillo de dientes, que parece insignificante, pero cumple una función muy importante
Elegir un cepillo de dientes adecuado es una tarea importante a la que no prestamos mucha atención. Un buen cepillo, con unas cerdas suaves, un mango cómodo y un material bueno para la salud bucal, hace la diferencia.
¿Por qué la mayoría de los cepillos traen cerdas o pelitos de diferentes colores y no del mismo? Hoy te cuento qué significa esto, cuál es su función oculta y por qué es importante.
Qué significa y por qué las cerdas del cepillo de dientes son de diferntes colores
Azules, blancas, rojas o amarillas, no importa el modelo ni el precio; la mayoría de los cepillos dentales tienen una variación de colores en sus cerdas. Algunos tienen filas de colores distintos, otros tienen un borde de color que contiene a las cerdas blancas ¿Qué significa?
No es un detalle azaroso y sin finalidad. Los colores del cepillo de dientes están pensados por diseñadores y odontólogos y están relacionados con la cantidad de pasta dental.
Es normal que coloquemos una capa abundante de pasta de dientes en el cepillo, pensando que a más espuma, mejores resultados. Lo cierto es que solo basta con un punto del tamaño de una arveja para realizar una buena limpieza.
Aquí es donde se explica qué significa la diferencia de color y para qué sirve. Las cerdas de colores diferenciados actúan como una guía visual para indicar la cantidad justa de dentífrico que se debe colocar.
Las cerdas coloridas del cepillo están pensadas para que no te pases de pasta, según explica Mariela Ferreyra, odontóloga especialista en prevención bucal.
Cuando las cerdas de color están concentradas en la punta del cepillo y cubrimos solo esa zona con pasta, estamos colocando la dosis justa y necesaria.
Cómo limpiar y mantener el cepillo de dientes
- Aunque lo ideal es cambiar el cepillo con frecuencia, es posible limpiarlo y mantenerlo libre de comida. Solo basta con enjuagar las cerdas con agua caliente y refregar un poco luego de cada uso.
- Puedes sumergir el cepillo en una mezcla de agua y vinagre blanco.
- No dejes el cepillo en un lugar o estuche encerrado donde se concentre la humedad.
- Luego de una gripe, resfriado o enfermedad, cambia el cepillo de dientes.