¿Qué significa?: te explico por qué las cerdas del cepillo de dientes son de diferentes colores

cepillos Los objetos de uso cotidiano están diseñados por ingenieros y pensados para funcionar de tal o cual manera; nada es azaroso.

Qué significa y por qué las cerdas del cepillo de dientes son de diferntes colores

Azules, blancas, rojas o amarillas, no importa el modelo ni el precio; la mayoría de los cepillos dentales tienen una variación de colores en sus cerdas. Algunos tienen filas de colores distintos, otros tienen un borde de color que contiene a las cerdas blancas ¿Qué significa?

No es un detalle azaroso y sin finalidad. Los colores del cepillo de dientes están pensados por diseñadores y odontólogos y están relacionados con la cantidad de pasta dental.

cepillo El sector colorido del cepillo sirve para medir la cantidad de pasta dental.

Es normal que coloquemos una capa abundante de pasta de dientes en el cepillo, pensando que a más espuma, mejores resultados. Lo cierto es que solo basta con un punto del tamaño de una arveja para realizar una buena limpieza.

Aquí es donde se explica qué significa la diferencia de color y para qué sirve. Las cerdas de colores diferenciados actúan como una guía visual para indicar la cantidad justa de dentífrico que se debe colocar.

Las cerdas coloridas del cepillo están pensadas para que no te pases de pasta, según explica Mariela Ferreyra, odontóloga especialista en prevención bucal.

Cuando las cerdas de color están concentradas en la punta del cepillo y cubrimos solo esa zona con pasta, estamos colocando la dosis justa y necesaria.

Cómo limpiar y mantener el cepillo de dientes

cepillos diferentes Desinfecta el vaso del cepillo de dientes y cambia el cepillo cada cierto tiempo.