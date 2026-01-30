Muro atmosférico en Argentina: qué es este fenómeno y cómo nos afecta

pronostico del tiempo calor parque san martin Altas temperaturas llegan a lo largo de la semana. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Además de bloquear el ingreso de aire frío, el fenómeno se ve reforzado por un proceso conocido como subsidencia. En este mecanismo, el aire desciende desde capas superiores de la atmósfera, se comprime por la presión del anticiclón y se calienta aún más.

Alerta en Argentina por temperaturas elevadas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, continúan tanto la alerta amarilla como naranja en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y otras provincias por las temperaturas extremas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación UV puede generar daños graves y acumulativos en el organismo, incluso en exposiciones que parecen breves o inofensivas.

Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las altas temperaturas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: