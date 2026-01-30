Muro atmosférico en Argentina: qué es este fenómeno y cómo nos afecta

Una ola de calor ha llegado a distintas partes de Argentina a lo largo de estas semanas. El Servicio Meteorologico Nacional (SMN) emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente en una gran cantidad de provincias. A continuacon te ontaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fenómeno.
Qué es un muro atmosférico
El llamado muro atmosférico se produce cuando un anticiclón, es decir, un sistema de alta presión, queda estacionado durante varios días sobre una región. Este bloqueo altera la circulación normal de la atmósfera y funciona como una barrera que impide el avance del aire frío desde el sur del continente.
Como consecuencia, predominan vientos del norte que transportan aire cálido, lo que genera temperaturas elevadas de manera persistente en el centro, norte y parte del sur del país.
Además de bloquear el ingreso de aire frío, el fenómeno se ve reforzado por un proceso conocido como subsidencia. En este mecanismo, el aire desciende desde capas superiores de la atmósfera, se comprime por la presión del anticiclón y se calienta aún más.
Alerta en Argentina por temperaturas elevadas
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, continúan tanto la alerta amarilla como naranja en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y otras provincias por las temperaturas extremas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación UV puede generar daños graves y acumulativos en el organismo, incluso en exposiciones que parecen breves o inofensivas.
Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las altas temperaturas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo
Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las temperaturas altas.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.