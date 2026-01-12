Cielo rosa en Birmingham: el sorprendente fenómeno que iluminó el Reino Unido durante una nevada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BCFC/status/2009616240029913212?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009616240029913212%7Ctwgr%5Eb7671a7951b04188a85c2319ee8d239dbfce885c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.meteored.com.ar%2Fnoticias%2Factualidad%2Fvideo-sorprendente-fenomeno-tino-de-rosa-el-cielo-en-una-ciudad-del-reino-unido-durante-el-paso-de-la-tormenta-goretti.html&partner=&hide_thread=false Pink sky at night, Blues delight. pic.twitter.com/OA8Ywbnreo — Birmingham City FC (@BCFC) January 9, 2026

Según las explicaciones técnicas proporcionadas por King, los cristales de hielo presentes en los copos de nieve funcionaron como millones de pequeños espejos suspendidos en el aire. La luz rosa emitida por las luminarias LED del estadio impactó contra estos cristales, generando múltiples reflexiones que llevaron la luminosidad hacia las capas nubosas bajas que cubrían Birmingham esa noche.

Condiciones perfectas para un fenómeno único

La meteorología jugó un papel fundamental en la magnificación del efecto visual. La tormenta Goretti trajo consigo una cobertura de nubes estratiformes a baja altura, ideal para actuar como una superficie difusora de la luz reflejada desde abajo. Estos nubarrones, combinados con la nevada activa, crearon un techo reflectante que distribuyó uniformemente el resplandor rosado por toda la ciudad.

cielo rosado} Así se veía este increíble fenómeno.

King destacó que este tipo de fenómenos ocurren ocasionalmente en ciudades con iluminación urbana intensa durante nevadas, aunque raramente con colores tan definidos y llamativos como el rosa. La clave estuvo en la potencia concentrada de las luces LED del estadio y el color específico utilizado, que contrastaba dramáticamente con el blanco de la nieve y la oscuridad nocturna.

El evento recordó visualmente a las auroras boreales por su tonalidad, sin embargo, no hubo registro de actividad solar significativa que pudiera perturbar el campo magnético terrestre durante esos días, descartando completamente esa posibilidad.