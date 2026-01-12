Ciclo lectivo 2026: cuándo comienzan las clases en Mendoza y en qué fecha son las vacaciones de invierno

La Dirección General de Escuelas, del Gobierno de Mendoza, dio a conocer el calendario del ciclo lectivo 2026, en el que se confirmó la fecha del inicio de clases, las vacaciones o receso de invierno y la fecha en la que finalizan las clases.
En ese sentido, Mendoza se comprometió a tener 190 días de clases efectivos y dio a conocer que las clases comenzarán en la última semana de febrero, antes de Vendimia.
Cuándo comienzan las clases en Mendoza
Según lo dispuesto por la Dirección General de Escuelas, el ciclo lectivo 2026 comenzará en Mendoza el 25 de febrero. Esa será la fecha del primer día de clases,
En tanto, las vacaciones de invierno van a ser del 6 al 17 de julio, dispuso el gobierno de Mendoza, que también dispuso que las clases terminen el 22 de diciembre, señalaron.
Cuándo comienzan las clases en el resto de las provincias
El resto de las provincias confirmó que el inicio de clases va a comenzar en las siguientes fechas:
Provincias con inicio de clases el 18 de febrero
- Santiago del Estero
Provincias con inicio de clases el 23 de febrero
- Chubut
- Jujuy
- San Luis
Provincias con inicio de clases el 24 de febrero
- Tierra del Fuego
Provincias con inicio de clases el 25 de febrero
- CABA
- Neuquén
- Santa Cruz
Provincias con inicio de clases el 2 de marzo
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- Santa Fe
- Tucumán
Ciclo lectivo 2026: cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia
Además de la fecha de inicio de clases, también se establecieron cuándo comenzarán y terminarán las vacaciones de invierno en cada provincia. En este sentido, se estableció que el receso invernal en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco será del 20 al 31 de julio.
En provincias como Córdoba, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Santa Fe, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio, mientras que Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.