Ciclo lectivo 2026: cuándo comienzan las clases en Mendoza y en qué fecha son las vacaciones de invierno

En tanto, las vacaciones de invierno van a ser del 6 al 17 de julio, dispuso el gobierno de Mendoza, que también dispuso que las clases terminen el 22 de diciembre, señalaron.

Cuándo comienzan las clases en el resto de las provincias

El resto de las provincias confirmó que el inicio de clases va a comenzar en las siguientes fechas:

Provincias con inicio de clases el 18 de febrero

Santiago del Estero

Provincias con inicio de clases el 23 de febrero

Chubut

Jujuy

San Luis

Provincias con inicio de clases el 24 de febrero

Tierra del Fuego

Provincias con inicio de clases el 25 de febrero

CABA

Neuquén

Santa Cruz

Provincias con inicio de clases el 2 de marzo

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán

Aulas vacias.jpg La suspensión de clases se mantiene en el turno tarde para las escuelas de Malargüe, El Sosneado (San Rafael) y la zona de montaña de Tupungato. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Ciclo lectivo 2026: cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia

Además de la fecha de inicio de clases, también se establecieron cuándo comenzarán y terminarán las vacaciones de invierno en cada provincia. En este sentido, se estableció que el receso invernal en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco será del 20 al 31 de julio.

En provincias como Córdoba, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Santa Fe, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio, mientras que Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.