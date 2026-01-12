Cuándo comienzan las clases en cada provincia y en qué fechas serán las vacaciones de invierno

Según lo dado a conocer por cada provincia, estas son las fechas del inicio de clases en cada una de ellas:

Provincias con inicio de clases el 18 de febrero

Santiago del Estero

Provincias con inicio de clases el 23 de febrero

Chubut

Jujuy

San Luis

Provincias con inicio de clases el 24 de febrero

Tierra del Fuego

Provincias con inicio de clases el 25 de febrero

CABA

Mendoza

Neuquén

Santa Cruz

Provincias con inicio de clases el 2 de marzo

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán

inicio de clases

Cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia

Asimismo, además de la fecha de inicio de clases, también se establecieron cuándo comenzarán y terminarán las vacaciones de invierno en cada provincia. En este sentido, se estableció que el receso invernal en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco será del 20 al 31 de julio.

En provincias como Córdoba, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Santa Fe, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio, mientras que Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Cuándo terminan las clases en cada provincia

Respecto al último día de clases, en Formosa será el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones dará fin al ciclo lectivo 2026 el 22 de diciembre y La Pampa el 23 de diciembre.