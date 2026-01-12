Cuándo comienzan las clases en cada provincia y en qué fechas serán las vacaciones de invierno

El Ministerio de Capital Humano y los gobiernos de cada una de las provincias dieron a conocer cuál será la fecha del inicio de clases en cada una de las 24 jurisdicciones, y así también confirmaron cuándo serán las vacaciones de invierno.
Según lo confirmado por cada una de las provincias, todos los gobiernos escolares se han comprometido con cumplir una cantidad de 190 días de clases efectivos, respetando la normativa vigente.
Cuándo comienzan las clases en cada provincia
La mayoría de las provincias confirmaron que las clases comenzarán en febrero, aunque hay otras que eligieron los primeros días de marzo, por lo que también terminarán más tarde el ciclo lectivo.
Según lo dado a conocer por cada provincia, estas son las fechas del inicio de clases en cada una de ellas:
Provincias con inicio de clases el 18 de febrero
- Santiago del Estero
Provincias con inicio de clases el 23 de febrero
- Chubut
- Jujuy
- San Luis
Provincias con inicio de clases el 24 de febrero
- Tierra del Fuego
Provincias con inicio de clases el 25 de febrero
- CABA
- Mendoza
- Neuquén
- Santa Cruz
Provincias con inicio de clases el 2 de marzo
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- Santa Fe
- Tucumán
Cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia
Asimismo, además de la fecha de inicio de clases, también se establecieron cuándo comenzarán y terminarán las vacaciones de invierno en cada provincia. En este sentido, se estableció que el receso invernal en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco será del 20 al 31 de julio.
En provincias como Córdoba, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Santa Fe, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio, mientras que Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.
Cuándo terminan las clases en cada provincia
Respecto al último día de clases, en Formosa será el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones dará fin al ciclo lectivo 2026 el 22 de diciembre y La Pampa el 23 de diciembre.