La figura de River que es buscada por el Dortmund, Chelsea, Inter y Juventus: esto vale Ian Subiabre

A pesar de la negativa de River de vender a Subiabre, en Europa lo quieren

La negativa a vender a Subiabre al exterior aumentó el interés. Los equipos alemanes de Borussia Dortmund y Wolfsburgo siguen de cerca su evolución, fieles a su perfil de potenciar talentos jóvenes.

A ese seguimiento se sumaron otros equipos grandes del fútbol europeo, como Chelsea, Inter y Juventus, que consultaron condiciones y escenario contractual. Es una señal clara que a Subiabre le ven condiciones, como se las vieron en otra ocasión a Julián Álvarez.

El DT millonario, Marcelo Gallardo sigue dándole oportunidades. River quiere sostener al jugador, darle continuidad y esperar el momento óptimo si llega a haber una salida.

Por ahora son solo ofertas por el jugador, que sigue mostrando buenas condiciones en River.