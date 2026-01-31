La figura de River que es buscada por el Dortmund, Chelsea, Inter y Juventus: esto vale Ian Subiabre

Ian Subiabre, uno de las joyas de River, es pretendido por el Borussia Dortmund de Alemania, Chelsea de Inglaterra y Juventus de Italia
Ian Subiabre, uno de las joyas de River, es pretendido por el Borussia Dortmund de Alemania, Chelsea de Inglaterra y Juventus de Italia
El club millonario rechazó una oferta de 22 millones de dólares que llegaron desde Al Hilal por Ian Subiabre. Pero en River creen que el delantero vale más y que su techo todavía no apareció, por eso le están dando continuidad para que pueda ser vendido por una cifra mayor.
En el Millo creen que una venta ahora sería prematura. Además del potencial económico, hay convicción deportiva: Subiabre es considerado una pieza en crecimiento inmediato, con margen para aportar en el corto plazo.
La negativa a vender a Subiabre al exterior aumentó el interés. Los equipos alemanes de Borussia Dortmund y Wolfsburgo siguen de cerca su evolución, fieles a su perfil de potenciar talentos jóvenes.
A ese seguimiento se sumaron otros equipos grandes del fútbol europeo, como Chelsea, Inter y Juventus, que consultaron condiciones y escenario contractual. Es una señal clara que a Subiabre le ven condiciones, como se las vieron en otra ocasión a Julián Álvarez.
El DT millonario, Marcelo Gallardo sigue dándole oportunidades. River quiere sostener al jugador, darle continuidad y esperar el momento óptimo si llega a haber una salida.
Por ahora son solo ofertas por el jugador, que sigue mostrando buenas condiciones en River.