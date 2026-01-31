Inicio Ovación Fútbol River
Mercado de pases

La figura de River que es buscada por el Dortmund, Chelsea, Inter y Juventus: esto vale Ian Subiabre

El delantero de River Ian Subiabre es pretendido por el Borussia Dortmund de Alemania, Chelsea de Inglaterra y Juventus de Italia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El delantero de River Ian Subiabre es pretendido por equipos europeos importantes.

El delantero de River Ian Subiabre es pretendido por equipos europeos importantes.

Ian Subiabre, uno de las joyas de River, es pretendido por el Borussia Dortmund de Alemania, Chelsea de Inglaterra y Juventus de Italia

El club millonario rechazó una oferta de 22 millones de dólares que llegaron desde Al Hilal por Ian Subiabre. Pero en River creen que el delantero vale más y que su techo todavía no apareció, por eso le están dando continuidad para que pueda ser vendido por una cifra mayor.

subiabre-river
Quieren llevarse a Subiabre a Europa.

Quieren llevarse a Subiabre a Europa.

En el Millo creen que una venta ahora sería prematura. Además del potencial económico, hay convicción deportiva: Subiabre es considerado una pieza en crecimiento inmediato, con margen para aportar en el corto plazo.

A pesar de la negativa de River de vender a Subiabre, en Europa lo quieren

La negativa a vender a Subiabre al exterior aumentó el interés. Los equipos alemanes de Borussia Dortmund y Wolfsburgo siguen de cerca su evolución, fieles a su perfil de potenciar talentos jóvenes.

A ese seguimiento se sumaron otros equipos grandes del fútbol europeo, como Chelsea, Inter y Juventus, que consultaron condiciones y escenario contractual. Es una señal clara que a Subiabre le ven condiciones, como se las vieron en otra ocasión a Julián Álvarez.

El DT millonario, Marcelo Gallardo sigue dándole oportunidades. River quiere sostener al jugador, darle continuidad y esperar el momento óptimo si llega a haber una salida.

Por ahora son solo ofertas por el jugador, que sigue mostrando buenas condiciones en River.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas