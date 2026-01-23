Daniel Vila, orgulloso y optimista en el regreso de Independiente Rivadavia al Gargantini

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, se mostró lleno de orgullo y optimismo en la previa al debut del equipo en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán, en el estadio Bautista Gargantini.
El máximo dirigente de La Lepra destacó el momento histórico que vive el club y a la estrella que acompaña al escudo en el ingreso al estadio: "Es un orgullo... nos convertimos en campeones de un torneo nacional y estamos por participar en la Copa Libertadores y disfrutando de un presente maravilloso", expresó.
Vila enfatizó la importancia de los hinchas: "Pido a todos los hinchas de Independiente pensar en positivo. Cuando mirás las cosas positivamente, las cosas pasan" y agregó que la gratitud y el afecto de la gente es "una caricia al alma".
Sobre Sebastián Villa, pieza clave del equipo campeón, Vila se mostró contento con su continuidad: "Es muy importante tener un jugador de la talla de Sebastián" y confirmó que el colombiano se queda "unos meses más" para aportar su jerarquía en la Copa Libertadores.
En cuanto al mercado de pases, reveló que el club tiene negociaciones avanzadas "con dos jugadores, un arquero que eventualmente se sumaría al plantel y veremos si llega Luis Sequeira. Eso es todo lo que estamos negociando. Solo nos quedan dos días hábiles".