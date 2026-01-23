Daniel Vila, orgulloso y optimista en el regreso de Independiente Rivadavia al Gargantini

El máximo dirigente de La Lepra destacó el momento histórico que vive el club y a la estrella que acompaña al escudo en el ingreso al estadio: "Es un orgullo... nos convertimos en campeones de un torneo nacional y estamos por participar en la Copa Libertadores y disfrutando de un presente maravilloso", expresó.

Vila enfatizó la importancia de los hinchas: "Pido a todos los hinchas de Independiente pensar en positivo. Cuando mirás las cosas positivamente, las cosas pasan" y agregó que la gratitud y el afecto de la gente es "una caricia al alma".