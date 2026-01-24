Estos son los números de la suerte del sábado 24 de enero, según las predicciones de la numerología

Para este sábado 24 de enero, la numerología nos trae una nueva combinación de números de la suerte. La misma estará potenciada por distintas vibras, por lo que es una buena oportunidad para ponerlos en práctica de inmediato.
La numerología explica que este sábado las vibras estarán potenciadas por la energía que impulsa el 24. Este número es altamente armónico y centrado, mientras que también está vinculado al hogar, la familia, la responsabilidad, la compasión y el servicio a la comunidad.
Además, el 24 se destaca por su equilibrio entre el deber y el amor incondicional. Por esta razón, hoy será un día en donde los vínculos y lazos afectivos se verán fortalecidos.
Para aprovechar estas energías, la numerología recomienda tener presentes los números de la suerte. A estos accedemos gracias a las predicciones que hace dicha disciplina en conjunto con la astrología, analizando el posicionamiento de los astros y otorgando combinaciones para cada uno de los signos del zodíaco.
Conocé los números de la suerte del 24 de enero de 2026
- Aries: 05, 17, 29, 38, 45, 54
- Tauro: 03, 19, 28, 36, 47, 60
- Géminis: 01, 23, 33, 41, 50, 57
- Cáncer: 02, 18, 32, 42, 53, 59
- Leo: 09, 13, 27, 35, 48, 55
- Virgo: 10, 24, 39, 44, 52, 58
- Libra: 04, 15, 22, 37, 49, 53
- Escorpio: 01, 14, 26, 43, 52, 59
- Sagitario: 07, 21, 30, 43, 51, 56
- Capricornio: 06, 20, 27, 34, 46, 51
- Acuario: 08, 12, 25, 31, 44, 50
- Piscis: 02, 17, 25, 33, 47, 54
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
La numerología ofrece distintas opciones para poner en práctica los números de la suerte. Una de las alternativas está centrada en descargar una imagen de internet que contenga cualquiera de nuestras cifras de la fortuna. Colocarla como fondo de pantalla de nuestro teléfono y cambiarla al día siguiente.
Frase motivacional del día
Ganar dinero es un arte. Hacerlo crecer, una ciencia.