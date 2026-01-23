Inicio Sociedad número
Numerología

Estos son los números de la suerte del viernes 23 de enero, según las predicciones de la numerología

Si buscás renovar las energías que te rodean, tenés que poner en práctica los números de la suerte que brinda la numerología.

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Números de la suerte para este 23 de enero.

Números de la suerte para este 23 de enero.

El último día de la semana se presenta como una oportunidad manifiesta para cerrar ciclos y comenzar de nuevo. Para que esto sea con éxito y fortuna, la numerología recomienda prestar atención a sus predicciones para este 23 de enero. Gracias a los números de la suerte podrás atraer todas las buenas vibras que tanto necesitás.

Antes de conocer los números de la suerte de esta jornada, es fundamental que sepas que la numerología no es considerada una ciencia, ya que no sigue métodos empíricos, por lo que sus resultados siempre están en tela de juicio por parte de la comunidad científica.

Sin embargo, quienes ponen en práctica sus números de la suerte aseguran que la clave del éxito es la fe y la determinación con la cual cada persona utiliza estas cifras de la fortuna. Por ende, si creés realmente en sus poderes energéticos, lograrás contar con buenas vibras para este día.

numeros de la suerte numerologia
Predicciones de la numerolog&iacute;a para este viernes.

Predicciones de la numerología para este viernes.

Conocé los números de la suerte del 23 de enero de 2026

  • Aries: 02, 18, 27, 39, 44, 51
  • Tauro: 10, 19, 31, 40, 52, 57
  • Géminis: 03, 15, 26, 43, 50, 60
  • Cáncer: 01, 16, 28, 37, 46, 55
  • Leo: 05, 12, 24, 33, 41, 58
  • Virgo: 08, 17, 29, 38, 47, 56
  • Libra: 07, 21, 30, 42, 53, 59
  • Escorpio: 06, 20, 34, 41, 54, 59
  • Sagitario: 09, 14, 22, 35, 48, 60
  • Capricornio: 03, 23, 32, 45, 51, 58
  • Acuario: 04, 13, 25, 36, 49, 54
  • Piscis: 12, 22, 33, 44, 55, 57
numerologia 23
Este 23 de enero puede ser un d&iacute;a especial, de acuerdo a las predicciones de la numerolog&iacute;a.

Este 23 de enero puede ser un día especial, de acuerdo a las predicciones de la numerología.

¿Cómo utilizar los números de la suerte?

La numerología ofrece distintas opciones para poner en práctica los números de la suerte. Una de las alternativas consiste en escribir las cifras de la fortuna en un papel y ponerlo en el centro de mesa que tenemos en casa. Así, direccionaremos las vibras hacia nuestro hogar.

Frase motivacional del día

No hay tesoro más grande que una familia que te apoya.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar