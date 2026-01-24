La tormenta interrumpió el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán durante más de 40'

Independiente Rivadavia hizo su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán y el partido estuvo interrumpido más de 40' por la tormenta que azotó al Gran Mendoza.
La lluvia y el granizo y un corte de luz interrumpieron el encuentro a los 2 ' del segundo tiempo en el estadio Bautista Gargantini donde Matías Fernández Leandro Díaz, de penal, habían marcado los goles.
El primer tiempo terminó con una fuerte lluvia, que se fue acrecentando y provocó la suspensión, aunque no definitiva y tras más de 40' de suspenso, y con la vuelta de la luz, el Bautista Gargantini toleró la gran cantidad de agua caída, por lo que el árbitro del partido decidió reanudar el duelo.
