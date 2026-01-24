Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

La tormenta interrumpió el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán durante más de 40'

Independiente Rivadavia hizo su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán y el partido estuvo interrumpido por la tormenta,

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los jugadores tuvieron que refugiarse en los vestuarios.

Los jugadores tuvieron que refugiarse en los vestuarios.

Independiente Rivadavia hizo su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán y el partido estuvo interrumpido más de 40' por la tormenta que azotó al Gran Mendoza.

La lluvia y el granizo y un corte de luz interrumpieron el encuentro a los 2 ' del segundo tiempo en el estadio Bautista Gargantini donde Matías Fernández Leandro Díaz, de penal, habían marcado los goles.

lepra lluvia 1
Hubo que trabajar en el campo de juego para poder continuar el partido.

Hubo que trabajar en el campo de juego para poder continuar el partido.

El primer tiempo terminó con una fuerte lluvia, que se fue acrecentando y provocó la suspensión, aunque no definitiva y tras más de 40' de suspenso, y con la vuelta de la luz, el Bautista Gargantini toleró la gran cantidad de agua caída, por lo que el árbitro del partido decidió reanudar el duelo.

lepra lluvia 6

El estadio quedó a oscuras, los protagonistas se refugiaron en los vestuarios y cuando paró de llover y volvió la luz, los jugadores volvieron al campo y el árbitro, tras revisar el estado del campo de juego que en un sector tenía agua acumulada, reinició el juego después de más de 40'.

Embed - La lluvia antes de la suspensión del partido en el Gargantini

Postales de la tormenta que azotó al Bautista Gargantini

lepra lluvia 5
lepra lluvia 5

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas