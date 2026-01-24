La tormenta interrumpió el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán durante más de 40'

La lluvia y el granizo y un corte de luz interrumpieron el encuentro a los 2 ' del segundo tiempo en el estadio Bautista Gargantini donde Matías Fernández Leandro Díaz, de penal, habían marcado los goles.

lepra lluvia 1 Hubo que trabajar en el campo de juego para poder continuar el partido. Foto: Axel Lloret/UNO

El primer tiempo terminó con una fuerte lluvia, que se fue acrecentando y provocó la suspensión, aunque no definitiva y tras más de 40' de suspenso, y con la vuelta de la luz, el Bautista Gargantini toleró la gran cantidad de agua caída, por lo que el árbitro del partido decidió reanudar el duelo.