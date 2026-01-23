Sebastián Villa, de regreso en Mendoza: un reencuentro especial y la cláusula de salida de Independiente Rivadavia

Además, desde el club del Parque aclararon que la cláusula de salida establecida en el contrato es de 7 millones de dólares, descartando las versiones que indicaban que Independiente Rivadavia se había comprometido a vender al futbolista en julio de este año si aparecía una oferta de 6 millones de dólares.

Sebastián Villa, en el Gargantini

Este viernes será el debut de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2026 y Sebastián Villa estará presente en el estadio Bautista Gargantini.

La continuidad del colombiano fue una muy buena noticia para el DT Alfredo Berti y para todos los hinchas de La Lepra en vistas de una temporada en la que jugará nada menos que la Copa Libertadores.