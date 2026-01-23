Sebastián Villa, de regreso en Mendoza: un reencuentro especial y la cláusula de salida de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa llegó en la madrugada de este viernes a Mendoza para reincorporarse al plantel de Independiente Rivadavia y por ahora seguirá siendo parte del plantel azul.
El delantero compartió en sus redes imágenes de su llegada a la provincia y de su reencuentro con Ezequiel Ham, el ex jugador de La Lepra que acaba de incorporarse a Atlético Tucumán.
Tras no haberse dado las condiciones para ser transferido, Villa seguirá en Independiente Rivadavia club con el que tiene contrato vigente hasta fines del 2027.
Además, desde el club del Parque aclararon que la cláusula de salida establecida en el contrato es de 7 millones de dólares, descartando las versiones que indicaban que Independiente Rivadavia se había comprometido a vender al futbolista en julio de este año si aparecía una oferta de 6 millones de dólares.
Este viernes será el debut de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2026 y Sebastián Villa estará presente en el estadio Bautista Gargantini.
La continuidad del colombiano fue una muy buena noticia para el DT Alfredo Berti y para todos los hinchas de La Lepra en vistas de una temporada en la que jugará nada menos que la Copa Libertadores.