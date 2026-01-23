Independiente Rivadavia volvió al Gargantini y hay mucha ilusión con los refuerzos y la continuidad de Villa

Después de una larga espera, Independiente Rivadavia volvió a su casa, al estadio Bautista Gargantini, para disfrutar de la pasión de sus hinchas en el inicio de una temporada que será histórica por la participación en la Copa Libertadores.
Con la ilusión que generó el debut triunfal en la Copa Argentina, La Lepra puso primera en el Torneo Apertura y lo hizo con una muy buena convocatoria pese al clima inestable de la jornada.
Con la expectativa que siempre generan los refuerzos que han llegado durante el mercado de pases y la flamante buena noticia que significa la continuidad de Sebastián Villa los fanáticos llegaron al encuentro frente a Atlético Tucumán.
En ese sentido, el propio presidente Daniel Vila afirmó que antes del martes, fecha establecida para el cierre del mercado de pases, intentarán cerrar el regreso al club de Luis Sequeira y la contratación de un arquero: Alejandro Rodríguez, panameño que está en el Deportivo Cali de Colombia.
Otro condimento especial de la noche es que terminado el encuentro, ya iniciado el sábado, se celebrará el 113 aniversario del Club Sportivo Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia, vestido íntegramente de azul, estrena la nueva indumentaria en condición de local ya que solo la había usado en San Luis, por la Copa Argentina.
La solidaridad dice presente una vez más en el Bautista Gargantini de la mano de Fundación Grupo América, junto a Independiente Rivadavia.
Este año, en el marco de los partidos que el club disputa de local, los hinchas podrán sumarse a una nueva campaña solidaria acercando útiles escolares nuevos en los tres puestos de recaudación dispuestos en el estadio: dos en las tribunas de socios y uno en la popular.
En este caso todos los que colaboren participarán de un sorteo por la camiseta de Tomás Bottari, uno de los campeones de la Copa Argentina 2025.