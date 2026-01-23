Independiente Rivadavia volvió al Gargantini y hay mucha ilusión con los refuerzos y la continuidad de Villa

En ese sentido, el propio presidente Daniel Vila afirmó que antes del martes, fecha establecida para el cierre del mercado de pases, intentarán cerrar el regreso al club de Luis Sequeira y la contratación de un arquero: Alejandro Rodríguez, panameño que está en el Deportivo Cali de Colombia.

Otro condimento especial de la noche es que terminado el encuentro, ya iniciado el sábado, se celebrará el 113 aniversario del Club Sportivo Independiente Rivadavia.

La voz de los hinchas: el mercado de pases y la continuidad de Villa

La Lepra, con su nueva camiseta

Independiente Rivadavia, vestido íntegramente de azul, estrena la nueva indumentaria en condición de local ya que solo la había usado en San Luis, por la Copa Argentina.

camisetas

Nueva movida solidaria de Independiente Rivadavia y la Fundación Grupo América

La solidaridad dice presente una vez más en el Bautista Gargantini de la mano de Fundación Grupo América, junto a Independiente Rivadavia.

Este año, en el marco de los partidos que el club disputa de local, los hinchas podrán sumarse a una nueva campaña solidaria acercando útiles escolares nuevos en los tres puestos de recaudación dispuestos en el estadio: dos en las tribunas de socios y uno en la popular.

En este caso todos los que colaboren participarán de un sorteo por la camiseta de Tomás Bottari, uno de los campeones de la Copa Argentina 2025.