Lo que podría ser el sueño de muchos se convirtió en una batalla judicial de 3 años en Chile. Un empleado del Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) recibió por error una transferencia astronómica en su cuenta bancaria: 180.000 dólares. Tras una larga disputa, la Justicia trasandina finalmente dictó sentencia: no hubo delito.
Por error le depositaron 180.000 dólares: renunció a su trabajo, no devolvió un centavo y no fue delito
El particular caso ocurrió en Chile. La empresa realizó la denuncia, pero un tribunal concluyó que el trabajador no incurrió en robo y desestimó la causa penal
Le depositaron 180 mil dólares por equivocación
El hecho se originó en mayo de 2022. Debido a una falla administrativa, la empresa depositó en la cuenta del trabajador la suma de 165 millones de pesos chilenos (aproximadamente 180.000 dólares). Esta elevada cifra equivalía a 330 veces su salario mensual, según lo publicado por el sitio chileno Diario Financiero.
Si bien inicialmente el hombre acordó devolver el dinero, el desenlace fue inesperado: a los tres días presentó su renuncia y desapareció con el monto total. La compañía, ante lo que consideró un acto de mala fe, inició una denuncia penal por robo.
Le depositaron dinero por error, se lo quedó y no fue considerado robo
El caso encontró su final en septiembre de 2025. El tribunal de Santiago de Chile decidió desestimar la acusación y fallar a favor del ex empleado. Los argumentos clave de la defensa, que convencieron a los jueces, fueron:
- Falta de intervención: el trabajador no manipuló el sistema ni realizó engaños para obtener el dinero.
- Error voluntario de la empresa: la transferencia fue un error exclusivo del área administrativa de la compañía.
- Vacío legal: la justicia determinó que se trató de una "apropiación no autorizada", una figura que, a diferencia del robo, no está tipificada como delito penal en la legislación chilena actual.
Un dato a tener en cuenta es que si el trabajador hubiera sido condenado, enfrentaba hasta 540 días de prisión y antecedentes penales que habrían arruinado su carrera profesional.
Más allá de la victoria en el fuero penal, el camino no termina aquí para el beneficiado. Si bien el tribunal cerró la causa penal, la empresa ha manifestado que agotará las vías civiles para intentar recuperar los fondos.
Este caso reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en los procesos de pago y los límites éticos frente a vacíos legales cuando el dinero llega "como maná del cielo".