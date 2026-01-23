Por error le depositaron 180.000 dólares: renunció a su trabajo, no devolvió un centavo y no fue delito

Le depositaron dinero por error, se lo quedó y no fue considerado robo

El caso encontró su final en septiembre de 2025. El tribunal de Santiago de Chile decidió desestimar la acusación y fallar a favor del ex empleado. Los argumentos clave de la defensa, que convencieron a los jueces, fueron:

Falta de intervención: el trabajador no manipuló el sistema ni realizó engaños para obtener el dinero.

Error voluntario de la empresa: la transferencia fue un error exclusivo del área administrativa de la compañía.

Vacío legal: la justicia determinó que se trató de una "apropiación no autorizada", una figura que, a diferencia del robo, no está tipificada como delito penal en la legislación chilena actual.

Un dato a tener en cuenta es que si el trabajador hubiera sido condenado, enfrentaba hasta 540 días de prisión y antecedentes penales que habrían arruinado su carrera profesional.

Más allá de la victoria en el fuero penal, el camino no termina aquí para el beneficiado. Si bien el tribunal cerró la causa penal, la empresa ha manifestado que agotará las vías civiles para intentar recuperar los fondos.

Este caso reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en los procesos de pago y los límites éticos frente a vacíos legales cuando el dinero llega "como maná del cielo".