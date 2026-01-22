La Guardia Urbana Municipal (GUM) de Uspallata ya tiene los primeros números de la temporada con relación a las actas de multas de tránsito que se labraron entre esa localidad de alta montaña y la boca del túnel que conecta con Chile.
En un mes se hicieron 250 multas entre Uspallata y el límite con Chile, la mayoría por pasar en doble línea
La Guardia Urbana registró 250 multas y cinco accidentes en el camino de alta montaña, en el tramo que va de Uspallata a la boca del túnel que conecta con Chile
El relevamiento abarca el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026. Según datos proporcionados a Diario UNO por Pablo Tijeras, referente de la fuerza municipal, se labraron un total de 250 multas por diversas infracciones de tránsito en ese tramo de Ruta 7.
Cuál es la infracción más frecuente en la ruta a Chile
El informe destaca que la falta más recurrente fue el sobrepaso en doble línea amarilla, una maniobra de extremo peligro que todos los veranos causa muertes.
Por esta infracción específica se confeccionaron 171 actas, lo que representa la gran mayoría de las sanciones aplicadas durante el último mes de control.
Asimismo, el personal apostado en sectores estratégicos detectó que 32 conductores circulaban sin las luces reglamentarias encendidas en la ruta.
El uso del cinturón de seguridad también fue un punto crítico en los operativos, registrándose 25 actas por el incumplimiento de esta norma de protección.
En cuanto a la documentación obligatoria, las autoridades informaron que se detectaron 5 casos de conductores que circulaban sin la licencia de conducir habilitante.
También hubo gente borracha al volante. Los controles de alcoholemia arrojaron un saldo de 2 actas positivas, retirando de circulación a personas que no estaban en condiciones de conducir en alta montaña.
Un dato llamativo del reporte de la Guardia Urbana es la sanción a 3 personas por utilizar calzado inapropiado para el manejo de vehículos motorizados.
También se registraron 5 actas por la falta de elementos de seguridad obligatorios, como matafuegos o balizas, y 5 por no respetar la distancia de frenado.
El informe menciona además una sanción por mal estacionamiento y otra acta labrada por ocasionar daños a la infraestructura vial de la zona.
Los accidentes de tránsito camino a Chile
Durante el periodo analizado se produjeron un total de 5 accidentes de tránsito de distinta gravedad en los sectores que conectan con Uspallata.
Dos de estos siniestros involucraron a camiones de carga pesada, vehículos que circulan de manera constante por el corredor bioceánico hacia la frontera. Se trató de incidentes en solitario con vuelco.
En tanto, se registraron otros 3 accidentes protagonizados por automóviles particulares que transitaban por la zona de alta montaña durante la temporada estival.
Lamentablemente, el informe oficial también reconoce el fallecimiento de una persona como consecuencia de estos incidentes viales ocurridos en la ruta internacional.
La fiscalización continuará de manera intensiva durante el resto de la temporada para garantizar la seguridad de quienes transitan por la alta montaña.