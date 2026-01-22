En un mes se hicieron 250 multas entre Uspallata y el límite con Chile, la mayoría por pasar en doble línea

Por esta infracción específica se confeccionaron 171 actas, lo que representa la gran mayoría de las sanciones aplicadas durante el último mes de control.

¡Video viral! camionero en la ruta 7 sobrepasa vehículos en doble línea amarilla ¡Peligro total!.jpg

Asimismo, el personal apostado en sectores estratégicos detectó que 32 conductores circulaban sin las luces reglamentarias encendidas en la ruta.

El uso del cinturón de seguridad también fue un punto crítico en los operativos, registrándose 25 actas por el incumplimiento de esta norma de protección.

En cuanto a la documentación obligatoria, las autoridades informaron que se detectaron 5 casos de conductores que circulaban sin la licencia de conducir habilitante.

También hubo gente borracha al volante. Los controles de alcoholemia arrojaron un saldo de 2 actas positivas, retirando de circulación a personas que no estaban en condiciones de conducir en alta montaña.

Un dato llamativo del reporte de la Guardia Urbana es la sanción a 3 personas por utilizar calzado inapropiado para el manejo de vehículos motorizados.

También se registraron 5 actas por la falta de elementos de seguridad obligatorios, como matafuegos o balizas, y 5 por no respetar la distancia de frenado.

El informe menciona además una sanción por mal estacionamiento y otra acta labrada por ocasionar daños a la infraestructura vial de la zona.

camion volcado Uspallata Un camión volcado en el camino a Chile. Imagen ilustrativa.

Los accidentes de tránsito camino a Chile

Durante el periodo analizado se produjeron un total de 5 accidentes de tránsito de distinta gravedad en los sectores que conectan con Uspallata.

Dos de estos siniestros involucraron a camiones de carga pesada, vehículos que circulan de manera constante por el corredor bioceánico hacia la frontera. Se trató de incidentes en solitario con vuelco.

En tanto, se registraron otros 3 accidentes protagonizados por automóviles particulares que transitaban por la zona de alta montaña durante la temporada estival.

Lamentablemente, el informe oficial también reconoce el fallecimiento de una persona como consecuencia de estos incidentes viales ocurridos en la ruta internacional.

La fiscalización continuará de manera intensiva durante el resto de la temporada para garantizar la seguridad de quienes transitan por la alta montaña.