Independiente Rivadavia busca alcanzar una racha histórica en Primera División
Independiente Rivadavia se mide este lunes ante Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La Lepra busca alcanzar una racha nunca antes lograda desde que está en Primera División
Independiente Rivadavia visita este lunes a Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La Lepra acumula un puntaje ideal en el certamen producto de tres victorias consecutivas ante Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento.
En el Estadio Ciudad de Río Cuarto,Independiente Rivadavia pondrá en juego la obtención de una racha que no ha podido alcanzar desde que milita en la máxima categoría del fútbol argentino.
La racha que Independiente Rivadavia no ha podido alcanzar desde que está en Primera División
Desde que Independiente Rivadavia ascendió a Primera División nunca pudo lograr tres victorias consecutivas en condición de visitante.
En el 2024, su primer año en Primera, la Lepra arrancó con el pie derecho de la mano de Rodolfo De Paoli con un triunfo fuera de casa ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3 a 2. Al siguiente encuentro en esa condición, perdió ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por 1 a 0.
El proceso del relator fue breve y, luego de siete partidos, dejó su rol de DT para darle lugar a Martín Cicotello. El santafesino estuvo a cargo 20 partidos de los cuales, en condición de visitante, obtuvo 4 derrotas, 3 empates y apenas 2 victorias.
La llegada de Alfredo Berti ese año tampoco trajo muy buena fortuna fuera del Bautista Gargantini -ya empezado el torneo-. El actual DT acumuló 4 derrotas, 2 empates y 2 victorias.
En el comienzo del 2025, Independiente Rivadavia tampoco pudo alcanzar tres victorias consecutivas de visitante fuera de casa.
El equipo de Alfredo Berti obtuvo dos triunfos ante Newell's y Belgrano pero luego cayó en tercera instancia en La Bombonera ante Boca.
Este 2026 apenas lleva un triunfo en condición de visitante, ante Huracán en Parque Patricios, y este lunes buscará sumar ante el reciente ascendido Estudiantes de Río Cuarto. De lograrlo, nuevamente llegaría a la racha del 2025 con dos victorias fuera de casa, procurando estirar a una tercera cuando vuelva a salir del Gargantini para visitar el Cilindro de Avellaneda ante Racing en la séptima fecha.