Sorpresiva renuncia en Barcelona: Joan Laporta dejó la presidencia y lo reemplazará un amigo de la infancia

rafael-yuste-barceloma Rafael Yuste reemplazará a Laporta como presidente del Barcelona.

Yuste, que es vicepresidente primero de la institución culé y hombre de máxima confianza de Laporta, a quien conoce desde su etapa escolar en Los Maristas, tiene la misión de llevar adelante la gestión ordinaria del club durante los próximos cinco meses.

Yuste estará acompañado por Josep Cubells como vicepresidente y secretario; Alfons Castro como tesorero; y Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol como directivos. Los otros nueve integrantes de la junta, junto al propio Laporta, presentaron su dimisión este lunes.

Dimisión del presidente Laporta y parte de la Junta para presentarse a las elecciones



Todos los detalles

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2026

La palabra de Laporta tras renunciar al Barcelona

“Me voy con ganas de volver a verlos”, expresó, dejando claro su deseo de regresar al puesto si así lo desean los socios.

Laporta repasó lo realizado desde el inicio de su mandato en 2021. “Los culés están felices, hemos recuperado la alegría. Dejo el club mejor que hace cinco años”, insistió, resaltando la mejora tanto en el plano deportivo como en el institucional", dijo.

“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, y a la vista de cómo ha ido todo, nos sentimos orgullosos”, cerró.