Sorpresiva renuncia en Barcelona: Joan Laporta dejó la presidencia y lo reemplazará un amigo de la infancia

Este lunes Joan Laporta renunció como presidente del Barcelona de España, así lo anunció el club catalán. El mandamás blaugrana será reemplazado por un amigo suyo llamado Rafael Yuste.
Así el hasta ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Laporta, a quien conoce desde su infancia, dirigirá el club de manera interina hasta el 1 de julio, cuando el nuevo presidente elegido tomará posesión del cargo.
Joan Laporta presentó este lunes su dimisión al cargo de presidente del FC Barcelona para poder disputar su reelección el próximo 15 de marzo, anunció este lunes el club catalán. "Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones", dijo la entidad azulgrana en un comunicado.
Yuste, que es vicepresidente primero de la institución culé y hombre de máxima confianza de Laporta, a quien conoce desde su etapa escolar en Los Maristas, tiene la misión de llevar adelante la gestión ordinaria del club durante los próximos cinco meses.
Yuste estará acompañado por Josep Cubells como vicepresidente y secretario; Alfons Castro como tesorero; y Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol como directivos. Los otros nueve integrantes de la junta, junto al propio Laporta, presentaron su dimisión este lunes.
“Me voy con ganas de volver a verlos”, expresó, dejando claro su deseo de regresar al puesto si así lo desean los socios.
Laporta repasó lo realizado desde el inicio de su mandato en 2021. “Los culés están felices, hemos recuperado la alegría. Dejo el club mejor que hace cinco años”, insistió, resaltando la mejora tanto en el plano deportivo como en el institucional", dijo.
“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, y a la vista de cómo ha ido todo, nos sentimos orgullosos”, cerró.